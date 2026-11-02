Тайни срещи и нов пръстен: Задълбочава ли се романсът между Том Брейди и Кандис Суейнпоъл

Л юбовният живот на легендарния състезател по американски футбол Том Брейди отново е под светлината на прожекторите. Новата му избраница, топмоделът на Victoria's Secret Кандис Суейнпоъл, беше забелязана да разхожда златeн пръстен точно на „онова“ пръстче по време на разходка на 30 октомври, което мигновено разпали слуховете за годеж.

Според ексклузивна информация това е първата поява на манекенката на публично място, откакто пламнаха слуховете за романса им с Брейди. За излизането си тя бе заложила на спортен стил - черни клин и топ, но акцентът върху лявата ѝ ръка определено привлече вниманието.

Тайни срещи в Маями

Близки до звездната двойка източници издават пред TMZ, че през изминалата седмица двамата са се виждали почти всеки ден. Срещите им се провеждат в сграда с апартаменти, разположена в непосредствена близост до дома на Том в района на Маями.

Candice Swanepoel Wears Ring On That Finger Amid Sightings With Tom Brady https://t.co/lOAL9p2Uuu — TMZ (@TMZ) October 31, 2026

Автомобилите и на двамата са били забелязвани да влизат и излизат от подземния гараж на кооперацията.

Само миналия понеделник Кандис е била засечена да шофира из квартала, след което се е прехвърлила в колата на Том.

Въпреки че връзката им започва още през юни, запознати лица твърдят, че двамата предпочитат да действат бавно и полагат сериозни усилия да се крият от общественото внимание и папараците. Последните им тайни срещи следват именно тази стратегия.

Засега официалните представители на Том Брейди и Кандис Суейнпоъл отказват коментар пред медиите относно въпросния пръстен и слуховете за годеж.