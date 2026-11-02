България

„За кого бие камбаната“: Десислава Радева поздрави Гюров-Кандев с рок класиката от Хемингуей до Metallica

Съпругата на премиера поздрави екипа на Гюров с рок класика след изборната победа на Йотова и Вълчев. Публикацията отваря страница към историята на парчето на Metallica, вдъхновено от Гражданската война в Испания и шедьовъра на Ърнест Хемингуей

2 ноември 2026, 13:23
„За кого бие камбаната“: Десислава Радева поздрави Гюров-Кандев с рок класиката от Хемингуей до Metallica
Десислава Радева   
Източник: БТА

С ъпругата на премиера поздрави екипа на Андрей Гюров и Георги Кандев с емблематичната песен „For Whom The Bell Tolls“ на Metallica, препращайки към вечната литература на Хемингуей.

Изборите за президент завършиха с категоричен резултат, но истинският фурор в социалните мрежи беше предизвикан от символичния музикален коментар на Десислава Радева. Сутринта след балотажа съпругата на премиера Румен Радев отправи многозначителен поздрав към опозиционните кандидати.

„Днес победи нормалността! С тази песен искам да поздравя кандидатите Гюров-Кандев и екипа им“, написа Радева във Фейсбук, споделяйки клипа на култовото парче „For Whom The Bell Tolls“ (За кого бие камбаната) на легендарната метъл банда Metallica, съобщава DarikNews.bg.

Посланието светкавично се превърна в хит сред потребителите, които започнаха да коментират следизборния плейлист с хумор и ирония, правейки паралели между тежката политическа битка и дълбокия подтекст на песента.

Постът на първата дама идва на фона на официалните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК). При 99,95% преброени протоколи тандемът Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели президентските избори с безапелационна преднина от около 18% пред опозиционните опоненти Андрей Гюров и Георги Кандев.

На балотажа в неделя за Йотова са гласували 1 093 564 избиратели, докато за нейния съперник Андрей Гюров вота си са дали 749 543 граждани.

Историята зад „For Whom The Bell Tolls“: Как Metallica създаде метъл класика от война и литература

Издадена през 1984 г. в култовия албум „Ride the Lightning“, „For Whom The Bell Tolls“ отдавна се е превърнала в една от най-разпознаваемите и въздействащи песни в историята на рок музиката.

Музикалният гений на Клиф Бъртън

Въпреки че песента се задвижва от тежки и маршови китарни рифове, най-прочутият елемент в нея е началното встъпление. В продължение на години феновете бъркат острите, хроматични тонове в началото със солово китарно изпълнение. В действителност това е емблематичното въведение на легендарния басист Клиф Бъртън, изсвирено на бас китара с помощта на ефекти (wah-wah и distortion). Тъмният, застрашителен звук от самото начало създава усещане за наближаващо бедствие, а драматичното отекване на камбана задава бавния, гибелен ритъм на парчето.

Вдъхновението от Хемингуей

Текстът на Джеймс Хетфилд е директна адаптация на Глава 27 от романа на Хемингуей. Музикантите пренасят слушателя директно на хълма в Испания, където петима антифашистки партизани (водени от героя Ел Сордо) са обкръжени от фашистките войски на Франко.

Песента улавя последните им минути живот под палещото слънце, докато над тях кръжат вражески самолети. Текстът не възхвалява сляпо геройството, а разкрива бруталния и безмилостен абсурд на войната:

„Take a look to the sky just before you die / It's the last time you will“

(„Погледни към небето точно преди да умреш / Това е последният ти път“)

Вместо да превръща битката в романтика, Metallica показва как идеологиите избледняват пред лицето на неизбежната гибел - войниците мислят, че се бият за чест и кауза, но накрая остават единствено страхът, пречупената воля и настъпващият мрак.

Днес „For Whom The Bell Tolls“ е неизменна част от всяко концертно шоу на групата и остава един от най-добрите примери за това как метъл музиката може да преплита световна класическа литература с безапелационна китарна сила.

Десислава Радева Metallica For Whom The Bell Tolls Хемингуей Президентски избори Андрей Гюров Политически коментар Метъл музика Клиф Бъртън Следизборен коментар
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