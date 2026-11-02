Кой притежава София: Всяко осмо жилище е на фирма, а един собственик има над 50 жилища

86% от жилищата в София са собственост на физически лица, 13% – на фирми, а 2% – на общината и държавата. Това показва анализ на платформата Blokche, направен по отворените данни на кадастъра (АГКК) за 465 673 жилища към 2 ноември 2026 г. Платформата публикува само обобщени данни, без лични данни на собствениците.

85% имат само по едно жилище

От хората, които притежават жилище в столицата, 84,9% (382 552 души) имат само по едно. Още 11,6% имат две жилища, а 3,1% – от три до пет. Така всеки седми собственик има повече от едно жилище.

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Шест или повече жилища притежават 1 428 души, а 21 или повече – 49 души. Рекордьорът има над 50 жилища и всички те са в един и същ столичен район.

Фирма с над 400 апартамента

При фирмите картината е различна. 53,6% от дружествата, които притежават жилище в София, имат само едно. В същото време 624 фирми имат по 21 или повече жилища и заедно притежават 56% от всички фирмени жилища. Най-големият 1% от фирмите държи 23,2% от тях.

Рекордьорът сред юридическите лица притежава над 400 жилища.

Брой жилища Физически лица Фирми 1 жилище 84,9% (382 552) 53,6% (5 074) 2 жилища 11,6% (52 464) 13,8% (1 304) 3 до 5 3,1% (13 909) 12,5% (1 187) 6 до 10 0,3% (1 172) 7,9% (750) 11 до 20 под 0,1% (207) 5,5% (520) 21 и повече под 0,1% (49) 6,6% (624)

Източник: Blokche по данни на кадастъра

В „Студентски“ фирмите държат 37% от жилищата

Най-голям е делът на жилищата с фирма собственик в район „Студентски“ – 37,1%. Следват „Лозенец“ (20,4%), „Витоша“ (20,0%), „Овча купел“ (18,8%) и „Триадица“ (17,1%). Най-нисък е делът в „Нови Искър“ (0,8%), „Илинден“ (3,4%) и „Банкя“ (3,5%).

Чужденците притежават 0,44% от жилищата в цяла София. Най-много са в „Витоша“ (1,19%), „Оборище“ (0,97%) и „Средец“ (0,86%).

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Фирмите купуват все повече

Сред жилищата, придобити в периода 2000–2004 г., днес 1,6% са на фирми. При придобитите през 2023–2025 г. делът вече е 11%. Още 21% от тях са на фирма, която има 10 или повече жилища в същата сграда – най-често строител, който още не ги е продал, или жилища, купени наведнъж, уточняват от Blokche.

От платформата предупреждават, че данните за последните две-три години са непълни, защото документите стигат до кадастъра със закъснение, понякога над година. Кадастърът пази само сегашния собственик, затова всяко жилище се отчита в годината на последния документ за собственост.

Имотните пикове: 2007 и 2022 г.

Кадастърът показва и кога за последно е сменян собственикът на всеки имот – жилище, сграда или земя, независимо дали чрез покупка, дарение или наследство. Най-много такива документи има около 2007 г. и 2022 г., а най-малко – около 2012 г.

През 2007 г. последният документ за собственост е от 63 641 имота, а през 2022 г. – от 65 326. За сравнение, през 2012 г. те са 26 370. Данните за последните години отново са по-ниски и заради закъснението, с което документите стигат до кадастъра.

Панелните квартали срещу юга и центъра

Според анализа районите на столицата се делят на две различни групи. В старите панелни комплекси – „Люлин“, „Надежда“, „Искър“, „Красна поляна“, „Връбница“ и „Илинден“, жилищата са средно между 66 и 72 кв. м. Гаражите са от 4 до 10 на 100 жилища, а съсобствеността е между 28% и 41%. Фирмите притежават от 3% до 14% от жилищата, а чужденците – между 0,1% и 0,3%.

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В южните и централните райони – „Витоша“, „Триадица“, „Лозенец“, „Студентски“ и „Изгрев“, средната площ е от 70 до 92 кв. м, а гаражите са от 26 до 41 на 100 жилища. Съсобствеността е по-рядка – между 16% и 27%. Делът на фирмите собственици е между 12% и 37%, а на чужденците – от 0,5% до 1,2%.

Всички имоти: близо 1,8 млн. права на собственост

Освен жилищата анализът показва и всички права на собственост, вписани в кадастъра – върху жилища, гаражи, магазини, сгради и земя. Те са общо 1 798 256, разпределени така:

физически лица – 1 459 113;

фирми – 233 314;

община – 73 527;

държава – 22 604;

чужденци – 7 429;

еднолични търговци – 1 386;

чуждестранни фирми – 286.

Как са събрани данните

Кадастърът публикува всеки собственик с анонимен номер, по който Blokche брои, без да съхранява имена. Тъй като номерата не винаги са еднозначни, числата за отделните собственици – например колко жилища има един човек – са приблизителни, уточняват от платформата. Дяловете и броят на жилищата не зависят от това.

Под 24 от номерата в кадастъра са записани много различни хора без валидно ЕГН. Техните 1 093 жилища са преброени, но не участват в статистиката за собствениците. Групи с под 20 собственици не се показват, за да не може да бъде разпознат отделен човек. Много жилища, особено в новите сгради, все още нямат вписан собственик.