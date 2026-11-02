Рекордно бързо приключи обработката на изборните протоколи в София

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П редставителите на секционните избирателни комисии от трите многомандатни избирателни района в София приключиха рекордно бързо предаването на изборните протоколи. Първият бус с членове на подвижна секционна комисия пристигна в зала „Арена 8888 София“ около половин час след края на изборния ден - в 20:30 ч. Близо четири часа по-късно, около 1:00 ч. след полунощ, приемането и обработката на изборните книжа бяха окончателно приключени.

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Случаите на дефектирали машини за гласуване са единични. В 25-а РИК са регистрирани три напълно спрели устройства и още две с технически проблеми, съобщи председателят на комисията Георги Ралев. Той отбеляза, че въпреки въвеждането на машинното гласуване обемът на хартиената документация продължава да нараства значително, предаде NOVA.

Малък е и броят на постъпилите жалби. Председателят на 23-та РИК Даниел Тунчев съобщи, че в изборния ден са получени едва пет жалби, основно за неотпечатани машинни разписки. Той отдаде бързото предаване на протоколите на добрата подготовка на секционните комисии.

В 25-а РИК е постъпила само една жалба за изборния ден. Тя е била свързана с недопускане на избирател да гласува заради неправилно разчетени указания.

Самите членове на СИК определиха обработката на изборните книжа като най-лесната досега.

„Ходя по избори от 1997 година - никога не съм свършвала готова с протоколите в 22:20 часа“, сподели Нина Ангелова. Други представители на секционните комисии също заявиха, че са приключили работата си без нито една грешка в протоколите.

Не всички обаче са имали безпроблемно придвижване до зала „Арена 8888 София“. Някои членове на СИК съобщиха за сериозно забавяне при организирания транспорт. По думите им, въпреки че са били готови с цялата документация само за 20 минути, са чакали на място между 45 минути и един час, преди да бъдат извозени до залата.