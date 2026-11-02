Как гласува България на балотажа: Вижте резултатите по области

И лияна Йотова и Кирил Вълчев получават по-висока подкрепа от избирателите в повечето области на страната на втория тур на президентските избори. Андрей Гюров и Георги Кандев водят в област Кърджали, както и в два от трите многомандатни избирателни района (МИР) в София – 23-и и 24-и. В Кърджали за тях са гласували 58,467% от избирателите, докато Йотова и Вълчев получават 38,710%.
ЦИК при обработени 100% протоколи: Йотова и Вълчев печелят президентските изборите
Промяна спрямо първия тур има и в Пловдив-град. Тогава най-голяма подкрепа получават Гюров и Кандев с 37,909% срещу 30,782% за Йотова и Вълчев. На балотажа обаче резултатът се обръща и предимството е за Йотова и Вълчев, които събират 52,051% от гласовете.
В София-град Гюров и Кандев печелят в 23-и и 24-и МИР, докато в 25-и МИР по-висок резултат имат Йотова и Вълчев.
Ето как са разпределени гласовете по области и избирателни райони:
Резултати по области
Благоевград
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 61,301%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,065%
Бургас
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 62,753%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 34,017%
Варна
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 60,677%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,027%
Велико Търново
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 69,354%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,679%
Видин
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,242%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,642%
Враца
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 72,412%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 24,621%
Габрово
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 63,568%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 33,019%
Ямбол
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 71,107%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 26,004%
Шумен
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,507%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,493%
Кърджали
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 58,467%
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 38,710%
Добрич
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 71,820%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,319%
Кюстендил
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 63,958%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,476%
Ловеч
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,075%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,038%
Търговище
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 59,523%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 37,144%
Стара Загора
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,010%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,042%
София-област
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,175%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,318%
Монтана
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 72,856%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 23,997%
Пазарджик
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,299%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 29,844%
Перник
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,541%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,745%
Плевен
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,441%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,730%
Пловдив-град
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 52,051%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 44,965%
Пловдив-област
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 66,397%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,732%
Разград
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 60,246%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,158%
Русе
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,709%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,106%
Смолян
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,755%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,938%
Сливен
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,973%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,977%
Силистра
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,463%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 29,357%
Резултати в София-град
25-и МИР
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 50,195%
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 46,509%
24-и МИР
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 56,195%
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 41,034%
23-и МИР
-
Андрей Гюров и Георги Кандев – 59,882%
-
Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 37,593%