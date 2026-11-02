България

Как гласува България на балотажа: Вижте резултатите по области

Гюров и Кандев получават по-висока подкрепа в Кърджали и в два от трите многомандатни избирателни района в София. В Пловдив-град има обрат спрямо първия тур

2 ноември 2026, 13:38
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И лияна Йотова и Кирил Вълчев получават по-висока подкрепа от избирателите в повечето области на страната на втория тур на президентските избори. Андрей Гюров и Георги Кандев водят в област Кърджали, както и в два от трите многомандатни избирателни района (МИР) в София – 23-и и 24-и. В Кърджали за тях са гласували 58,467% от избирателите, докато Йотова и Вълчев получават 38,710%.

ЦИК при обработени 100% протоколи: Йотова и Вълчев печелят президентските изборите

Промяна спрямо първия тур има и в Пловдив-град. Тогава най-голяма подкрепа получават Гюров и Кандев с 37,909% срещу 30,782% за Йотова и Вълчев. На балотажа обаче резултатът се обръща и предимството е за Йотова и Вълчев, които събират 52,051% от гласовете.

В София-град Гюров и Кандев печелят в 23-и и 24-и МИР, докато в 25-и МИР по-висок резултат имат Йотова и Вълчев.

Ето как са разпределени гласовете по области и избирателни райони:

Резултати по области

Благоевград

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 61,301%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,065%

Бургас

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 62,753%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 34,017%

Варна

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 60,677%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,027%

Велико Търново

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 69,354%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,679%

Видин

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,242%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,642%

Враца

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 72,412%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 24,621%

Габрово

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 63,568%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 33,019%

Ямбол

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 71,107%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 26,004%

Шумен

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 57,507%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 39,493%

Кърджали

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 58,467%

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 38,710%

Добрич

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 71,820%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 25,319%

Кюстендил

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 63,958%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,476%

Ловеч

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,075%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 32,038%

Търговище

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 59,523%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 37,144%

Стара Загора

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,010%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,042%

София-област

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,175%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,318%

Монтана

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 72,856%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 23,997%

Пазарджик

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,299%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 29,844%

Перник

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,541%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,745%

Плевен

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,441%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 28,730%

Пловдив-град

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 52,051%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 44,965%

Пловдив-област

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 66,397%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 30,732%

Разград

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 60,246%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 36,158%

Русе

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 65,709%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 31,106%

Смолян

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,755%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,938%

Сливен

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 68,973%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 27,977%

Силистра

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 67,463%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 29,357%

Резултати в София-град

25-и МИР

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 50,195%

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 46,509%

24-и МИР

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 56,195%

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 41,034%

23-и МИР

  • Андрей Гюров и Георги Кандев – 59,882%

  • Илияна Йотова и Кирил Вълчев – 37,593%

Източник: БТА    
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