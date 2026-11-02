Глобиха с 1000 евро жена, оставила кучето си само в автомобил за около час

- Жена е задържана в Солун, след като оставила кучето си само в кола за около час.
- Сигналът е подаден от гражданин.
- Собственичката е глобена.
Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σκύλο της μόνο για μία ώρα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Συνελήφθη η 40χρονη, της επιβλήθηκε και πρόστιμο https://t.co/j7x2nYasBg— enikos.gr (@enikos_gr) November 2, 2026
Жена е била задържана от полицията в Гърция и впоследствие глобена с 1000 евро, защото оставила кучето си само в автомобила си, съобщава АНА-МПА.
Случаят е станал вчера вечерта в Солун. Сигнал, че животното е само в колата, е подал преминаващ гражданин. Кучето е било в паркирания автомобил в продължение на около час.
Гръцката полиция съобщи, че по случая е била задържана 40-годишната собственичка на кучето.
Сгазих ви кучето, сега ми платете
Срещу нея е заведена преписка за нарушение на законодателството за защита на животните. Освен това ѝ е била наложена административна глоба в размер на 1000 евро.
Lascia il cane per oltre un’ora nel bagagliaio dell’auto: proprietaria multata https://t.co/RRZF9sQ5s5 https://t.co/gNnreIgXIe— ReggioToday (@TodayReggio) October 31, 2026