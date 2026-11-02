Глобиха с 1000 евро жена, оставила кучето си само в автомобил за около час

Жена е задържана в Солун, след като оставила кучето си само в кола за около час.

Сигналът е подаден от гражданин.

Собственичката е глобена.

Θεσσαλονίκη: Άφησε τον σκύλο της μόνο για μία ώρα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο – Συνελήφθη η 40χρονη, της επιβλήθηκε και πρόστιμο https://t.co/j7x2nYasBg — enikos.gr (@enikos_gr) November 2, 2026

Жена е била задържана от полицията в Гърция и впоследствие глобена с 1000 евро, защото оставила кучето си само в автомобила си, съобщава АНА-МПА.

Внимание! Куче зад волана!

Случаят е станал вчера вечерта в Солун. Сигнал, че животното е само в колата, е подал преминаващ гражданин. Кучето е било в паркирания автомобил в продължение на около час.

Гръцката полиция съобщи, че по случая е била задържана 40-годишната собственичка на кучето.

Сгазих ви кучето, сега ми платете

Срещу нея е заведена преписка за нарушение на законодателството за защита на животните. Освен това ѝ е била наложена административна глоба в размер на 1000 евро.