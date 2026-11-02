Драстичен скок на активността в община Белица на балотажа

Илияна Йотова: Г-н Радев, без вас нямаше да се справим

От последния чин в Костинброд до президентското кресло: Историята на Илияна Йотова

Градът на двама кандидати: От Гоце Делчев до надпреварата за „Дондуков“ 2

Оранжев код в 7 области: НИМХ предупреждава за проливни дъждове и риск от наводнения

МВР: Над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани

Н а втория тур на президентските избори в община Белица беше отчетен рязък ръст на избирателната активност. Докато на първия тур до урните отидоха едва около 7% от избирателите, на балотажа гласувалите бяха близо 40%.

Данните от изборните протоколи показват съществена промяна в активността и разпределението на гласовете спрямо предходната седмица.

Балотажът в цифри: Повече имащи право на глас спрямо първия тур

В село Бабяк, родното място на кмета Радослав Ревански, от общо 348 гласували 337 са подкрепили кандидатпрезидентската двойка на Андрей Гюров. За Илияна Йотова са подадени едва 10 гласа.

Още по-голяма е разликата в село Лютово. На първия тур там са гласували само двама души, докато на балотажа до урните са отишли над 100 избиратели. От тях 97 са дали гласа си за Андрей Гюров, предава NOVA.

Първи коментар от щаба на Илияна Йотова на резултатите от балотажа

Категоричната преднина на Гюров в селата обаче не се повтаря в общинския център. Според предварителните резултати в град Белица победител е Илияна Йотова.

Местни жители също отчитат значително по-висок интерес към вота в сравнение с първия тур. По думите им след събитията от изминалата седмица стотици хора са отишли до избирателните секции.