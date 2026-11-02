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Сидни Суини е идеалното ново момиче на Джеймс Бонд, смята бивша партньорка на 007шь

Първото чернокожо момиче на Бонд - Трина Паркс, заяви, че Сидни Суини притежава идеалната комбинация от талант, чар и независимост, за да бъде новата партньорка на агент 007 на фона на кастингите за новия филм

2 ноември 2026, 14:45
Сидни Суини е идеалното ново момиче на Джеймс Бонд, смята бивша партньорка на 007шь
Източник: Getty Images

А ктрисата Сидни Суини би била идеалният избор за следващата любовна партньорка на Джеймс Бонд.

Това заяви бившето момиче на Бонд Трина Паркс на фона на информации, че започва финалният подбор на актьора за главната роля в новия филм за агент 007.

79-годишната Паркс влиза в историята като първата чернокожа актриса в ролята на момиче на Бонд, след като изиграва убийцата Тъмпър заедно с Шон Конъри във филма „Диамантите са вечни“ от 1971 г.

„Сидни би се справила чудесно. Тя има доста разнообразен актьорски опит и преди всичко владее собствената си сексуална идентичност“, заяви Паркс.

„Тя не само е талантлива актриса, но притежава и класически холивудски стил и изисканост, които много добре допълват проектите и имиджа ѝ“, добави тя.

Според Паркс съвременната публика и бъдещето на поредицата за Джеймс Бонд изискват различен образ на жената до прочутия таен агент.

„Мисля, че в съвременното кино и в бъдещите филми за Бонд зрителите искат да виждат до него независима жена, която сама определя своята сексуалност. Сидни притежава тези качества“, подчерта актрисата.

По-рано тази година Паркс изрази мнение, че следващият Джеймс Бонд трябва да бъде моногамен, за да „отразява съвременния свят“.

„Разбира се, бих искала романтиката да се запази, но може би не е необходимо той да има толкова много партньорки“, заяви тя през юли.

„Не искам жените просто да скачат в леглото му, защото е красив. Той трябва да докаже на жената, че е достоен да бъде неин партньор в леглото. Разбира се, зрителите искат да виждат съблазняване и онзи класически чар, но жените трябва да бъдат равнопоставени“, обясни Паркс.

Изявленията ѝ идват на фона на информации, че няколко актьори вече преминават официални пробни снимки за ролята на Джеймс Бонд.

Сред тях са звездата от сериала „Бавни коне“ Джак Лоудън, Калъм Търнър, Джош О'Конър и четвърти актьор, чиято самоличност все още не е известна.

По-рано тази година бившият кастинг директор Деби Макуилямс, участвала в избора на Тимъти Далтън, Пиърс Броснан и Даниъл Крейг за ролята на агент 007, заяви пред „Индипендънт“, че е изключително важно персонажът да запази своята загадъчност.

„Абсолютно необходимо е Бонд да остане пълна загадка. Искаме да знаем възможно най-малко за личния му живот, защото точно такива са шпионите“, обясни тя.

„Не е нужно да знаем къде пазарува, кои са родителите му или къде живее. Той има лиценз да убива и ние трябва да вярваме, че е способен на това. Ако не вярваме, губим публиката“, подчерта Макуилямс.

Междувременно актьорът Бен Уишоу, който изигра изобретателя на шпионски устройства Кю във филмите с Даниъл Крейг, заяви в интервю през уикенда, че според него поредицата за Джеймс Бонд „трябва да бъде напълно преосмислена“.

Източник: БГНЕС    
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