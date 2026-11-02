Лекарите разкриват:Топ 5 стъпки да се предпазим от настинки

Н езависимо дали сте готови или не, сезонът на настинките и грипа наближава бързо. И между по-студеното време и началото на учебната година, нашите имунни системи се адаптират към сезонната промяна, докато се борят с микробите от ляво и дясно.

Разбира се, засилването на приема на витамини, носенето на палто и ръкавици и миенето на ръцете могат да помогнат за овладяването на запушените носове, възпаленото гърло и силните главоболия, но те не са единствените техники за поддържане на здрава имунна система.

„Най-добрият начин да поддържате имунната си система силна е да се съсредоточите върху навиците, които подкрепят вашето здраве всеки ден: приемане на препоръчителните бустери, достатъчно сън, богата на витамини диета, редовни упражнения, пиене на много вода и управление на стреса“, казва Робърт Бирнбаум, главен медицински директор в WellNow Urgent Care.

Има няколко други начина, по които можете да поддържате имунната си система здрава, ако конвенционалните методи не ви вършат работа. Разговаряхме с експерти, за да разкрием неочаквани методи за засилване на имунната система, които си струва да изпробвате. Вижте ги в нашата галерия.