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Глобите в Турция скачат с близо 28% от Нова година

Над 4 000 евро за слизане от колата за саморазправа

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

2 ноември 2026, 13:46
Глобите в Турция скачат с близо 28% от Нова година
Източник: istock

Г лобите за пътни нарушения в Турция се очаква да се повишат с 27,89% от началото на 2027 г., съобщават турски медии, сред които вестник „Нефес“ и „Економи газетеси“.

Увеличението все още не е официално – това е сметка на турски финансови издания. Тя приема, че през октомври цените на производител в Турция са се повишили с 2% за месец. Дали това е така, ще стане ясно на 3 ноември, когато статистическият институт TÜİK обяви данните. От тях зависи т.нар. коефициент на преоценка, по който всяка година се осъвременяват данъците, таксите и глобите в Турция. Той става официален със съобщение, което се публикува през ноември.

За данъците и таксите президентът на Турция може да увеличи или намали коефициента с до 50%. При административните глоби, включително пътните, такава възможност няма, затова те се очаква да поскъпнат точно с официално обявения процент.

230 202 лири за агресия на пътя

Глобата за водачи, които слизат от превозното си средство, за да нападнат друг шофьор след спор на пътя, е 180 000 лири (около 3 210 евро). През 2027 г. тя се очаква да стигне 230 202 лири (около 4 106 евро).

Споровете между шофьорите понякога стигат до заплахи и физическа саморазправа. Високите глоби целят да предотвратят подобно поведение, пише „Нефес“.

Съгласно изчислението глобата за шофиране в аварийната лента ще се повиши от 20 000 турски лири (около 357 евро) през 2026 г. на 25 578 лири (около 456 евро) през 2027 г.

Какво още поскъпва

По разчетите на турските медии при процент от 27,89:

  • преминаването на червен светофар поскъпва от 5 000 на 6 395 лири;
  • говоренето по мобилен телефон по време на шофиране – също от 5 000 на 6 395 лири;
  • шофирането след употреба на алкохол ще струва 31 973 лири;
  • опасното престрояване между лентите поскъпва от 90 000 на 115 000 лири;
  • спирането на движението със сватбено шествие – от 180 000 на 230 202 лири;
  • шофирането без книжка ще струва над 255 000 лири.

За сравнение, за 2026 г. коефициентът на преоценка беше 25,49%.

Турските медии подчертават, че посочените суми са прогнозни и се основават на очаквания процент. Точният размер на глобите ще бъде определен с официална разпоредба, уточнява „Нефес“.

Редактор: Маргарита Костадинова
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