Неразказаната история за осемте жени, които разкриха истината за нацистите в Нюрнберг

К огато британската писателка Натали Ливингстън разглежда галериите на Имперския военен музей в Лондон, погледът ѝ е привлечен от внушителното маслено платно, озаглавено просто „Нюрнбергският процес“. Картината на известната 68-годишна художничка Лора Найт улавя мрачната атмосфера на Подсъдимата скала в зала 600 на двореца на правосъдието, съобщава The Post.

Найт изобразява монументална сцена от кървавата катастрофа от Втората световна война, пълна с нацистки подсъдими, войници и адвокати. Всички те обаче имат едно общо нещо - те са мъже.

„В картината няма нито една жена. Това е изображение на най-кървавия конфликт в човешката история, в което половината от човечеството е буквално заличено“, споделя Ливингстън.

Вдъхновена от този пропуск, Ливингстън прекарва четири години в проучвания, за да издаде своята нова книга: „Жените от Нюрнберг: Неразказаната история на осемте жени, които изправиха нацистите пред съда“.

Meet the eclectic, brave women behind the Nuremberg Trial https://t.co/jsn5DBZYle https://t.co/XlMn0tCEND — New York Post (@nypost) November 1, 2026

Подсъдимата скала, прегледана през женски очи

Нюрнбергският трибунал, започнал през ноември 1945 г., изправя пред съда 21 ключови нацистки военнопрестъпници. Докато лидери като Хитлер, Гьобелс и Химлер вече са се самоубили, светът все още не знае пълния мащаб на ужасите в лагерите на смъртта.

Това се променя благодарение на Мари-Клод Ваян-Кутюрие - 33-годишна боеца от френската съпротива, преживяла три години в „Аушвиц“. Тя е една от едва четирите жени сред над 100-те свидетели по делото.

В продължение на два часа тя дава покъртителни показания с оглушителен, спокоен глас - разказва за незабавното удавяне на новородени еврейски бебета, за газовите камери и за 450 болни от коремен тиф, изпратени директно на смърт. В края на показанията си Мари-Клод извършва своя последен акт на неподчинение: преминава бавно покрай скалата на подсъдимите, фиксирайки с поглед всеки един от нацистките лидери.

1 November 1877 | A German Jewish woman, Else Ury, was born in Berlin. A writer known primarily for her children's books from the 'Nesthäkche'n series. On 13 January 1943, she was murdered in a gas chamber in #Auschwitz II-Birkenau. --- Women at Auschwitz Lesson: https://t.co/xQIkdGG8jo Podcast: https://t.co/C6TZLrsoKl — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) November 1, 2026

Живот, разкош и скандали зад кулисите

Книгата на Ливингстън не разглежда Нюрнберг единствено като съдебна зала, а като цялостна „екосистема“, изпълнена с интриги, романтика и светски живот сред разрушенията на бившия център на Третия райх:

Лора Найт (художничката): Настанена в луксозен апартамент в „Гранд хотел“ (за който вярвала, че е отсядал самият Хитлер), 68-годишната художничка се наслаждава на статута си на VIP личност. Тя организира коктейли, пие любимата си напитка White Lady и флиртува с млади войници.

Настанена в луксозен апартамент в „Гранд хотел“ (за който вярвала, че е отсядал самият Хитлер), 68-годишната художничка се наслаждава на статута си на VIP личност. Тя организира коктейли, пие любимата си напитка White Lady и флиртува с млади войници. Ребека Уест (британска журналистка): На 53-годишна възраст световноизвестната писателка изживява бурба любовна афера с женения американски съдия Франсис Бидъл.

На 53-годишна възраст световноизвестната писателка изживява бурба любовна афера с женения американски съдия Франсис Бидъл. Хариет Зетерберг (американски прокурор): Изключителен юрист, завършила Йейл, тя помага за осъждането на Ханс Франк („Касапина от Полша“). Въпреки това, поради факта, че е жена, ѝ е било забранено да говори пред съда.

Изключителен юрист, завършила Йейл, тя помага за осъждането на Ханс Франк („Касапина от Полша“). Въпреки това, поради факта, че е жена, ѝ е било забранено да говори пред съда. Татяна Ступникова (руска преводачка): 22-годишната девойка разплита сложния геополитически пъзел на подраждащата се Студена война и намира бъдещия си съпруг именно в Нюрнберг.

Цената на завръщането у дома

Въпреки че Нюрнберг разбива редица обществени стереотипи за жените, завръщането към нормалния живот често се оказва разочароващо. След края на процеса прокурорката Хариет Зетерберг така и не успява да намери достойна правна работа в САЩ и е принудена да работи като секретарка срещу 2.50 долара на час.

„Нюрнберг беше един балон, момент във времето, който даде на тези жени власт и влияние, каквито им бяха отказани след края на процеса. Но дори след краха на цивилизацията, те доказаха, че е възможно отново да обичаш, да създаваш и да променяш историята“, обобщава Натали Ливингстън.