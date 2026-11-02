Любопитно

Неразказаната история за осемте жени, които разкриха истината за нацистите в Нюрнберг

Нова книга на британската авторка Натали Ливингстън осветлява ролята на журналистки, преводачки и оцелели от „Аушвиц“, чиито гласове промениха Нюрнбергския процес

2 ноември 2026, 15:48
Неразказаната история за осемте жени, които разкриха истината за нацистите в Нюрнберг
Източник: iStock

К огато британската писателка Натали Ливингстън разглежда галериите на Имперския военен музей в Лондон, погледът ѝ е привлечен от внушителното маслено платно, озаглавено просто „Нюрнбергският процес“. Картината на известната 68-годишна художничка Лора Найт улавя мрачната атмосфера на Подсъдимата скала в зала 600 на двореца на правосъдието, съобщава The Post.

Найт изобразява монументална сцена от кървавата катастрофа от Втората световна война, пълна с нацистки подсъдими, войници и адвокати. Всички те обаче имат едно общо нещо - те са мъже.

„В картината няма нито една жена. Това е изображение на най-кървавия конфликт в човешката история, в което половината от човечеството е буквално заличено“, споделя Ливингстън. 

Вдъхновена от този пропуск, Ливингстън прекарва четири години в проучвания, за да издаде своята нова книга: „Жените от Нюрнберг: Неразказаната история на осемте жени, които изправиха нацистите пред съда“.

Подсъдимата скала, прегледана през женски очи

Нюрнбергският трибунал, започнал през ноември 1945 г., изправя пред съда 21 ключови нацистки военнопрестъпници. Докато лидери като Хитлер, Гьобелс и Химлер вече са се самоубили, светът все още не знае пълния мащаб на ужасите в лагерите на смъртта.

Това се променя благодарение на Мари-Клод Ваян-Кутюрие - 33-годишна боеца от френската съпротива, преживяла три години в „Аушвиц“. Тя е една от едва четирите жени сред над 100-те свидетели по делото.

В продължение на два часа тя дава покъртителни показания с оглушителен, спокоен глас - разказва за незабавното удавяне на новородени еврейски бебета, за газовите камери и за 450 болни от коремен тиф, изпратени директно на смърт. В края на показанията си Мари-Клод извършва своя последен акт на неподчинение: преминава бавно покрай скалата на подсъдимите, фиксирайки с поглед всеки един от нацистките лидери.

Живот, разкош и скандали зад кулисите

Книгата на Ливингстън не разглежда Нюрнберг единствено като съдебна зала, а като цялостна „екосистема“, изпълнена с интриги, романтика и светски живот сред разрушенията на бившия център на Третия райх:

  • Лора Найт (художничката): Настанена в луксозен апартамент в „Гранд хотел“ (за който вярвала, че е отсядал самият Хитлер), 68-годишната художничка се наслаждава на статута си на VIP личност. Тя организира коктейли, пие любимата си напитка White Lady и флиртува с млади войници.
  • Ребека Уест (британска журналистка): На 53-годишна възраст световноизвестната писателка изживява бурба любовна афера с женения американски съдия Франсис Бидъл.
  • Хариет Зетерберг (американски прокурор): Изключителен юрист, завършила Йейл, тя помага за осъждането на Ханс Франк („Касапина от Полша“). Въпреки това, поради факта, че е жена, ѝ е било забранено да говори пред съда.
  • Татяна Ступникова (руска преводачка): 22-годишната девойка разплита сложния геополитически пъзел на подраждащата се Студена война и намира бъдещия си съпруг именно в Нюрнберг.

Цената на завръщането у дома

Въпреки че Нюрнберг разбива редица обществени стереотипи за жените, завръщането към нормалния живот често се оказва разочароващо. След края на процеса прокурорката Хариет Зетерберг така и не успява да намери достойна правна работа в САЩ и е принудена да работи като секретарка срещу 2.50 долара на час.

„Нюрнберг беше един балон, момент във времето, който даде на тези жени власт и влияние, каквито им бяха отказани след края на процеса. Но дори след краха на цивилизацията, те доказаха, че е възможно отново да обичаш, да създаваш и да променяш историята“, обобщава Натали Ливингстън. 

Източник: The Post    
Нюрнбергският процес Жените от Нюрнберг Натали Ливингстън Втората световна война Лора Найт неразказаната история ролята на жените нацистки военнопрестъпници Мари-Клод Ваян-Кутюрие Хариет Зетерберг
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Кой притежава София: Всяко осмо жилище е на фирма, а един собственик има над 50 жилища

Кой притежава София: Всяко осмо жилище е на фирма, а един собственик има над 50 жилища

Бомбена заплаха отклони полет от Лондон за София към Будапеща

Бомбена заплаха отклони полет от Лондон за София към Будапеща

Кой даде победата на Йотова и откъде дойдоха гласовете за Гюров: Неочаквани размествания на балотажа

Кой даде победата на Йотова и откъде дойдоха гласовете за Гюров: Неочаквани размествания на балотажа

„За кого бие камбаната“: Десислава Радева поздрави Гюров-Кандев с рок класиката от Хемингуей до Metallica

„За кого бие камбаната“: Десислава Радева поздрави Гюров-Кандев с рок класиката от Хемингуей до Metallica

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Заради проблеми със зареждането: собствениците на EV гледат към хибриди

Заради проблеми със зареждането: собствениците на EV гледат към хибриди

carmarket.bg
Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET
Ексклузивно

Франция публикува снимки на дрон, ударил CONTSHIP JET

Преди 2 дни
Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити
Ексклузивно

Никола Цолов дебютира във Формула 1 на пистата в Мексико Сити

Преди 2 дни
В Русия вече тайно тече нова мобилизация
Ексклузивно

В Русия вече тайно тече нова мобилизация

Преди 2 дни
В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57
Ексклузивно

В Русия изгоря най-новият изтребител Су-57

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Морето е изхвърлило на брега контейнер в района на плаж "Арапя", между село Лозенец и град Царево

Контейнерът на плаж „Нестинарка“ може да е от атакувания кораб Contship Jet

България Преди 20 минути

Обектът е открит във водите край Царево и е запечатан. За случая са уведомени Военна прокуратура - София и други компетентни органи

Висшия съдебен съвет (ВСС)

ГЕРБ-СДС, ДБ и „Възраждане“ с различни подходи към избора на ВСС

България Преди 32 минути

Рая Назарян допуска подкрепа за кандидати на опозицията, Надежда Йорданова очаква нов състав до края на годината, а „Възраждане“ заяви, че няма да избира ВСС с ГЕРБ и ДПС

<p>1000 евро глоба заради куче, оставено само в автомобил в Солун</p>

Глобиха с 1000 евро жена, оставила кучето си само в автомобил за около час

Свят Преди 1 час

40-годишната собственичка е задържана след сигнал от минувач, че животното е останало само в паркиран автомобил около час

Лекарите разкриват:Топ 5 стъпки да се предпазим от настинки

Лекарите разкриват:Топ 5 стъпки да се предпазим от настинки

Любопитно Преди 1 час

Има няколко други начина, по които можете да поддържате имунната си система здрава, ако конвенционалните методи не ви вършат работа.

<p>Нов хоризонт за децата с онкологични заболявания</p>

Нова надежда за децата с рак: Български лекари ще си сътрудничат с водещ център в Европа

България Преди 1 час

Споразумението предвижда сътрудничество при лечението, обучението на медицински специалисти, клиничните проучвания и психосоциалната подкрепа за децата и техните семейства

Сидни Суини е идеалното ново момиче на Джеймс Бонд, смята бивша партньорка на 007шь

Сидни Суини е идеалното ново момиче на Джеймс Бонд, смята бивша партньорка на 007шь

Любопитно Преди 1 час

Първото чернокожо момиче на Бонд - Трина Паркс, заяви, че Сидни Суини притежава идеалната комбинация от талант, чар и независимост, за да бъде новата партньорка на агент 007 на фона на кастингите за новия филм

Такси блъсна кон край Казанлък, трима са ранени: Двама от пътниците избягали от мястото

Такси блъсна кон край Казанлък, трима са ранени: Двама от пътниците избягали от мястото

България Преди 1 час

51-годишен шофьор се натъкна на внезапно излязлото животно рано сутринта. Двама 17-годишни пътници потърсиха медицинска помощ часове след удара, след като първоначално напуснали мястото. За пострадалите няма опасност за живота

НАП напомня: Днес е последният ден за деклариране на данъци за третото тримесечие

НАП напомня: Днес е последният ден за деклариране на данъци за третото тримесечие

Парите ни Преди 1 час

<p>Русия възобнови атаките в Херсонска област&nbsp;</p>

Русия възобнови атаките в Херсонска област след края на хуманитарното примирие

Свят Преди 1 час

Украинската армия обвини Москва, че е използвала шестдневната пауза, за да укрепи позициите си

.

"Пътят на всеки е различен": Барбара Палвин проговори след скандала с ревюто на Victoria's Secret

Любопитно Преди 1 час

Унгарският топмодел разкри как се е възстановила толкова бързо и призна, че е получила смесени реакции за завръщането си в шоуто на Victoria's Secret

19-годишен е обвинен за въоръжен грабеж на магазин в София, подготвял и нападение над бензиностанция

19-годишен е обвинен за въоръжен грабеж на магазин в София, подготвял и нападение над бензиностанция

България Преди 1 час

Младежът заплашил продавач с пистолет и отнел между 800 и 900 евро и цигари. Полицията осуетила подготвяното второ нападение

Глобите в Турция скачат с близо 28% от Нова година

Глобите в Турция скачат с близо 28% от Нова година

БезГранично Преди 2 часа

Над 4 000 евро за слизане от колата за саморазправа

Как гласува България на балотажа: Вижте резултатите по области

Как гласува България на балотажа: Вижте резултатите по области

България Преди 2 часа

Гюров и Кандев получават по-висока подкрепа в Кърджали и в два от трите многомандатни избирателни района в София. В Пловдив-град има обрат спрямо първия тур

Тайни срещи и нов пръстен: Задълбочава ли се романсът между Том Брейди и Кандис Суейнпоъл

Тайни срещи и нов пръстен: Задълбочава ли се романсът между Том Брейди и Кандис Суейнпоъл

Любопитно Преди 2 часа

Световноизвестният модел бе засечена с бижу на безименния пръст, докато отношенията ѝ със седемкратния шампион в Супербоул се задълбочават

Джейсън Пелмар

Световната банка: Бедността в България намаля, но неравенството остава сред най-високите в ЕС

България Преди 2 часа

Зеленият преход ще промени сметките за енергия и транспорт и борбата с бедността не може да върви отделно от него, предупреди ръководителят на офиса на банката за България Джейсън Пелмар

Премиерът на Белгия подаде оставка след провал на бюджетните преговори

Премиерът на Белгия подаде оставка след провал на бюджетните преговори

Свят Преди 2 часа

Крал Филип все още не одобрил оттеглянето на Барт де Вевер

Всичко от днес

От мрежата

Какво не знаем за породата Американско були, забранена във Великобритания

dogsandcats.bg

Защо котките ядат трева

dogsandcats.bg
1

След 5 века отсъствие бобрите се връщат в Лох Нес

sinoptik.bg
1

Проучват речните бариери по Струма

sinoptik.bg

Бабините тайни преди първия сняг: 7 домашни рецепти за здраве

Edna.bg

Звезда от "Спасители на плажа" спечели близо 300 000 долара за три месеца в OnlyFans

Edna.bg

След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира самолет, пътуващ от Лондон към София

Nova.bg

Пороен дъжд наводни улици и подлези във Варна, задействаха BG-ALERT (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg