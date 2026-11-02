Корабен контейнер изплува край Царево, проверяват за замърсяване и охраняват района

К орабен контейнер бе забелязан в морските води край Царево, в района между плажовете „Арапя“ и „Оазис“. Сигналът за плаващия обект е постъпил около 10:00 часа сутринта, съобщи за БТА кметът на община Царево Марин Киров.
Контейнерът се вижда ясно от брега в близост до ваканционен комплекс от къщи. За инцидента незабавно са уведомени Военната прокуратура, Областната администрация и всички компетентни държавни институции.
Екипи на Главна дирекция „Гранична полиция“ вече са на място и са предприели действия за охрана и пълно обезопасяване на района около изплувалия обект. По първоначална информация съдържанието на контейнера е обозначено като коледна украса.
За да се изключи риск от евентуален разлив и замърсяване, в района пристигат екипи от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Те ще вземат проби от морската вода, като резултатите от физикохимичните анализи ще бъдат публично оповестени.
Градоначалникът на Царево подчерта, че действията на всички служби са напълно координирани. Властите продължават да следят ситуацията и предприемат необходимите мерки за установяване на точния произход и състоянието на обекта, както и за гарантиране на безопасността в района.