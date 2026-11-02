Корабен контейнер изплува край Царево, проверяват за замърсяване и охраняват района

К орабен контейнер бе забелязан в морските води край Царево, в района между плажовете „Арапя“ и „Оазис“. Сигналът за плаващия обект е постъпил около 10:00 часа сутринта, съобщи за БТА кметът на община Царево Марин Киров.

Източник: БТА

Контейнерът се вижда ясно от брега в близост до ваканционен комплекс от къщи. За инцидента незабавно са уведомени Военната прокуратура, Областната администрация и всички компетентни държавни институции.

Екипи на Главна дирекция „Гранична полиция“ вече са на място и са предприели действия за охрана и пълно обезопасяване на района около изплувалия обект. По първоначална информация съдържанието на контейнера е обозначено като коледна украса.

Източник: БТА

За да се изключи риск от евентуален разлив и замърсяване, в района пристигат екипи от експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Бургас, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Те ще вземат проби от морската вода, като резултатите от физикохимичните анализи ще бъдат публично оповестени.

Източник: БТА

Градоначалникът на Царево подчерта, че действията на всички служби са напълно координирани. Властите продължават да следят ситуацията и предприемат необходимите мерки за установяване на точния произход и състоянието на обекта, както и за гарантиране на безопасността в района.