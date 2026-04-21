Арестуваха мъж във връзка с откритото разчленено тяло в контейнер в Пловдив

З адържан е мъж по случая с откритите от бездомник в найлонов плик човешки останки в контейнер в пловдивския район „Тракия“. Това съобщи NOVA, позовавайки се на източници, близки до разследването. (*Във видеото: Разследват убийство на мъж в Пловдив)

По първоначални данни арестът е извършен в жилищна сграда в близост до мястото, където на 8 април бяха намерени разчленените части от тялото.

Разследването по случая продължава.

На 8 април в Пловдив беше открита зловеща находка - части от човешко тяло, поставени в найлонов чувал до контейнери за отпадъци в жилищния квартал „Тракия“. Останките са намерени от бездомник, който подал сигнал на телефон 112, а районът незабавно беше отцепен от полицията.

Извършени бяха огледи и разпити на живеещи в района, но към момента на първоначалните действия не беше ясна самоличността на жертвата, нито обстоятелствата около смъртта.

По данни от разследването чувалът с останките е бил оставен до кофите още предната вечер, а липсата на следи на място поражда предположения, че тялото е било разчленено другаде и впоследствие изхвърлено.