19-годишен е обвинен за въоръжен грабеж на магазин в София, подготвял и нападение над бензиностанция

19-годишен мъж е задържан и обвинен за въоръжен грабеж на денонощен магазин в София. При разследването полицията установила, че той и негов 22-годишен познат подготвяли още едно нападение, този път срещу бензиностанция. Това съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Въоръжен грабеж в магазин в София

Сигналът за грабежа е подаден на 31 октомври, малко след 1:00 ч. през нощта. По данни на служител в хранителния магазин на ул. „Тодорини кукли“ около 00:51 ч. в обекта влязъл мъж с маска, качулка и черни дрехи. Той заплашил продавача с пистолет и поискал парите от касата.

Нападателят взел между 800 и 900 евро и няколко кутии цигари, след което избягал.

След подадения сигнал полицията започнала издирване, като описанието на заподозрения било разпространено сред патрулните екипи.

Около 22:00 ч. същия ден служители на Пето районно управление забелязали двама подозрителни мъже в района на бензиностанция на ул. „Челопешко шосе“. И двамата били с маски, ръкавици и качулки, което привлякло вниманието на униформените.

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При проверката у 22-годишния мъж бил открит газов пистолет. Другият, на 19 години, вече бил известен на полицията във връзка с извършен грабеж.

В хода на разследването били събрани данни, че двамата се подготвяли да нападнат бензиностанцията, край която били засечени. Полицията установила и доказателства, свързващи по-младия мъж с въоръжения грабеж на денонощния магазин.

Материалите по случая са изпратени в Софийската районна прокуратура. На 19-годишния мъж е повдигнато обвинение и той е задържан за срок до 72 часа.