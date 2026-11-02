Русия възобнови атаките в Херсонска област след края на хуманитарното примирие

Р уските въоръжени сили са възобновили атаките в украинската Херсонска област в понеделник след изтичането на временното примирие в района на град Олешки. Шестдневното прекратяване на огъня беше най-продължителната подобна локална пауза от началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г.

Крехко примирие: Русия и Украйна спряха огъня за хуманитарна операция в Олешки

Около 8:00 ч. сутринта руските сили атакували с дрон автомобил в район Корабелни в Херсон. При нападението са ранени 62-годишна жена и 73-годишен мъж, които са настанени в болница, съобщиха местните власти.

Междувременно Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна обвини Русия, че е използвала хуманитарното примирие в контролирания от нея град Олешки, за да укрепи военните си позиции.

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Шестдневното прекратяване на огъня беше договорено с посредничеството на първата дама на САЩ Мелания Тръмп и с участието на папа Лъв XIV. Целта беше да се осигури възможност за доставка на хуманитарна помощ и евакуация на цивилни от Олешки, който се намира близо до фронтовата линия.

Според съобщение на Мелания Тръмп в социалната мрежа X по време на операцията са били евакуирани близо 800 души.

Украинският Генерален щаб обаче заяви, че е регистрирал ротация на руски военни подразделения, укрепване на позиции, разширяване на мерките за защита срещу дронове по пътищата и засилена логистична дейност, включително доставки на боеприпаси.

„По време на прекратяването на огъня, въведено за осъществяването на хуманитарната операция в Олешки, подразделенията на Силите за отбрана на Украйна осигуряваха спазването на примирието и действаха изключително в рамките на постигнатите договорености“, се посочва в изявление на Генералния щаб, публикувано в X.

„Противникът, напротив, използва хуманитарната пауза, за да подобри позициите си“, допълва украинското военно командване.

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Примирието влезе в сила на 27 октомври и приключи в неделя в 21:00 ч. по Гринуич (23:00 ч. българско време).

Началникът на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанко съобщи, че в понеделник е бил нанесен удар с дрон и в центъра на Херсон. Градът се намира на западния бряг на река Днепър, на контролираната от Украйна територия срещу Олешки. По информация на местните власти при тази атака няма пострадали.

Областният управител Олександър Прокудин съобщи в Telegram, че през 24-те часа до 4:00 ч. по Гринуич в понеделник руските сили са обстрелвали и атакували с дронове и авиация 16 населени места в контролираните от Украйна части на Херсонска област, включително областния център.

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В същото време украинският омбудсман Дмитро Лубинец заяви в неделя в Telegram, че и двете страни са „спазвали поетите от тях задължения през целия период“ на временното примирие.

В отделно съобщение „Ройтерс“ предаде, че руският комисар по правата на човека Яна Лантратова е заявила в понеделник, че Русия и САЩ са постигнали договореност за ежемесечни доставки на хуманитарна помощ за Олешки с посредничеството на Мелания Тръмп.

„В Олешки все още има хора, които се нуждаят от помощ“, заяви Лантратова.