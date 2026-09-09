България

Лято през септември: Слънчево и до 33° в сряда

Сряда ще донесе предимно слънчево време, с купеста облачност главно над планинските райони на Западна България

Надежда Неменски Надежда Неменски

9 септември 2026, 06:29
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С ряда ще донесе предимно слънчево време и максимални температури между 28° и 33°, с купеста облачност главно над планинските райони на Западна България. 

През нощта ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб вятър от изток-югоизток.

В сряда ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места в източните райони ще има ниска облачност. В часовете след обяд, главно над планините в Западна България ще се развива купеста облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са между 28° и 33°, в София – около 30°. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще е по-ниско от средната стойност.

В планините ще бъде слънчево. След обяд, главно над масивите в Западна България ще се развива купеста до купесто-дъждовна облачност, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди пладне на места ще има ниска облачност. Ще духа умерен вятър, предимно от изток. Максималните температури ще бъдат 25°-28°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.

Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 9 септември
Прогнозни температури на НИМХ за сряда, 9 септември Източник: НИМХ

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и залязва в 19 ч. и 47 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 47 мин. Луната в София изгрява в 4 ч. и 43 мин. и залязва в 18 ч. и 58 мин. Фаза на Луната: два дни преди новолуние.

В четвъртък и петък ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над западната половина от страната.

На отделни места там ще превали краткотрайно, в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб вятър от изток-югоизток. Температурите бавно ще се повишават и максималните в петък ще са до 35°-36°.

Редактор: Надежда Неменски
Източник: НИМХ    
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Лято през септември: Слънчево и до 33° в сряда

Лято през септември: Слънчево и до 33° в сряда

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