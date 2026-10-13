Радев се срещна с руския посланик Митрофанова след атаките в Черно море

П ремиерът Румен Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във вторник. Срещата продължи по-малко от час, предаде NOVA.
Повод за разговора станаха новите удари с дронове по два кораба край българския бряг.
Радев се срещна с Митрофанова в МС
Повод за разговора станаха новите удари с дронове по два кораба край българския бряг. Единият удар е бил извършен на 18 морски мили от брега, източно от град Бяла - на 6 мили извън границата на териториалните ни води. Вторият кораб е бил атакуван на 17 мили източно от Крапец.
Радев: Два са ударените с дронове кораби край България
По-рано Радев определи атаките като „абсолютно недопустими“. „Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация“, заяви премиерът.
Радев ще разговаря с Марк Рюте за атаката с дронове в Черно море
България ще търси международна подкрепа за разследване на инцидентите и за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство. София е уведомила постоянните си представители в НАТО и Европейския съюз, а Радев обяви и предстоящ разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.
- CHELSEA 3 - товарният кораб, поразен от три дрона край Бяла
CHELSEA 3 е търговски кораб за генерални товари, който плава под флага на Малта. Според информацията на Maritime.bg плавателният съд е бил атакуван през нощта срещу 13 октомври, докато се е намирал източно от град Бяла.
В първоначалните съобщения се посочва, че корабът е подал сигнал около 01:30 ч. през нощта. Сигналът за нападението е довел до реакция на българските служби, а екипажът впоследствие е бил свален на брега.
Според публикацията на Maritime.bg двама моряци са получили леки наранявания. Те са били транспортирани с катер на „Гранична полиция“ до Варна.
Нов удар с дрон по кораб в Черно море, 12 души са пострадали
- Какво се знае за CHELSEA 3?
Специализираният морски портал публикува и конкретни технически данни за плавателния съд:
- Име: CHELSEA 3.
- IMO номер: 9361392.
- Тип: кораб за генерални товари.
- Флаг: Малта.
- Дължина: 136 метра.
- Дедуейт: 5827 тона.
- Година на построяване: 2006 г.
- Последен известен маршрут: от турското черноморско пристанище Гиресун към Джурджулещ, Молдова.
Дедуейтът от 5827 тона обозначава общата товароносимост на кораба, включително товара, горивото, водата, провизиите, екипажа и останалите запаси. Той не е равнозначен на количеството превозван товар при конкретния рейс.
CHELSEA 3 е построен през 2006 г. и към момента на инцидента е изпълнявал международен търговски рейс в Черно море. По данни на Maritime.bg корабът е собственост и се управлява от компании, базирани в Украйна, според справка в международната морска база данни Equasis.
Радев свика спешно службите за сигурност, два са ударените с дронове кораби край България
- Колко близо до България е станала атаката?
CHELSEA 3 се е намирал на около 14 морски мили източно от Бяла. Това съответства на приблизително 26 километра.
- Какво се случва с екипажа?
След атаката екипажът е евакуиран. Според Maritime.bg двама моряци са получили леки наранявания и са транспортирани до Варна с катер на „Гранична полиция“.
- Основни технически данни за HS Dignity:
Име на кораба: HS Dignity
Тип: Товарен кораб за генерални товари (General Cargo / Cargo)
IMO номер: 9545912
MMSI номер: 630001133
Позивна: JSAP5
Флаг: Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau)
Размери: Дължина (LOA) около 123,7 метра и ширина 18 метра.
Информация за курса и маршрута:
Маршрут: Плавателният съд е потеглил от пристанище Мостаганем в Алжир (DZ MOS) на 5 октомври 2026 г.
Крайна дестинация: Пристанище Браила в Румъния (RO BRA), като очакваното време на пристигане (ETA) е било сочено за 15 октомври 2026 г. в 14:00 ч.
Текущо състояние към момента на данните: Корабът се е намирал в Черно море (с последно отчетена позиция около 14 часа и 19 минути преди извличането на данните), движел се е с ход (на собствен ход с машина) със скорост от около 9,6 възли и газене от 4,4 метра.
- AZOV CONCORD
AZOV CONCORD плава под флага на Сейнт Китс и Невис. Международният му идентификационен номер е IMO 9387748.
Нов удар с три дрона по кораб в Черно море, 12 души са пострадали
- Какво знаем за AZOV CONCORD?
- Име: AZOV CONCORD.
- IMO номер: 9387748.
- Тип: кораб за генерални товари.
- Флаг: Сейнт Китс и Невис.
- Местоположение на инцидента: източно от село Крапец, община Шабла.
- Резултат от атаката: корабът потъва.
- Спасени моряци: един.
- Спасителна операция: продължава към момента на първоначалната информация.