Радев се срещна с руския посланик Митрофанова след атаките в Черно море

Нови удари с дронове по два кораба край българския бряг, единият е потънал

Обвиненият за убийството на Илиян Филипов иска да бъде освободен от ареста

От атакувания „Chelsea 3“ до мистерията с втория кораб: Какво знаем за плавателните съдове в Черно море

Какво е състоянието на пострадалите моряци от атакуваните с дронове кораби в Черно море

Как ще гласуваме на президентските избори - ЦИК с важни подробности за машините

П ремиерът Румен Радев разговаря с руския посланик Елеонора Митрофанова след извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет във вторник. Срещата продължи по-малко от час, предаде NOVA .

Повод за разговора станаха новите удари с дронове по два кораба край българския бряг.

Радев се срещна с Митрофанова в МС

Повод за разговора станаха новите удари с дронове по два кораба край българския бряг. Единият удар е бил извършен на 18 морски мили от брега, източно от град Бяла - на 6 мили извън границата на териториалните ни води. Вторият кораб е бил атакуван на 17 мили източно от Крапец.

Радев: Два са ударените с дронове кораби край България

По-рано Радев определи атаките като „абсолютно недопустими“. „Нямаме солидни и ясни доказателства, за да предявим обвинения към която и да е от страните, но логиката както вече заявих, сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация“, заяви премиерът.

Радев ще разговаря с Марк Рюте за атаката с дронове в Черно море

България ще търси международна подкрепа за разследване на инцидентите и за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство. София е уведомила постоянните си представители в НАТО и Европейския съюз, а Радев обяви и предстоящ разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

CHELSEA 3 - товарният кораб, поразен от три дрона край Бяла

CHELSEA 3 е търговски кораб за генерални товари, който плава под флага на Малта. Според информацията на Maritime.bg плавателният съд е бил атакуван през нощта срещу 13 октомври, докато се е намирал източно от град Бяла.

В първоначалните съобщения се посочва, че корабът е подал сигнал около 01:30 ч. през нощта. Сигналът за нападението е довел до реакция на българските служби, а екипажът впоследствие е бил свален на брега.

Според публикацията на Maritime.bg двама моряци са получили леки наранявания. Те са били транспортирани с катер на „Гранична полиция“ до Варна.

Нов удар с дрон по кораб в Черно море, 12 души са пострадали

Какво се знае за CHELSEA 3?

Специализираният морски портал публикува и конкретни технически данни за плавателния съд:

Име: CHELSEA 3. IMO номер: 9361392. Тип: кораб за генерални товари. Флаг: Малта. Дължина: 136 метра. Дедуейт: 5827 тона. Година на построяване: 2006 г. Последен известен маршрут: от турското черноморско пристанище Гиресун към Джурджулещ, Молдова.

Дедуейтът от 5827 тона обозначава общата товароносимост на кораба, включително товара, горивото, водата, провизиите, екипажа и останалите запаси. Той не е равнозначен на количеството превозван товар при конкретния рейс.

CHELSEA 3 е построен през 2006 г. и към момента на инцидента е изпълнявал международен търговски рейс в Черно море. По данни на Maritime.bg корабът е собственост и се управлява от компании, базирани в Украйна, според справка в международната морска база данни Equasis.

Радев свика спешно службите за сигурност, два са ударените с дронове кораби край България

Колко близо до България е станала атаката?

CHELSEA 3 се е намирал на около 14 морски мили източно от Бяла. Това съответства на приблизително 26 километра.

Какво се случва с екипажа?

След атаката екипажът е евакуиран. Според Maritime.bg двама моряци са получили леки наранявания и са транспортирани до Варна с катер на „Гранична полиция“. ​

Основни технически данни за HS Dignity:

Име на кораба: HS Dignity

Тип: Товарен кораб за генерални товари (General Cargo / Cargo)

IMO номер: 9545912

MMSI номер: 630001133

Позивна: JSAP5

Флаг: Гвинея-Бисау (Guinea-Bissau)

Размери: Дължина (LOA) около 123,7 метра и ширина 18 метра.

Информация за курса и маршрута:

Маршрут: Плавателният съд е потеглил от пристанище Мостаганем в Алжир (DZ MOS) на 5 октомври 2026 г.

Крайна дестинация: Пристанище Браила в Румъния (RO BRA), като очакваното време на пристигане (ETA) е било сочено за 15 октомври 2026 г. в 14:00 ч.

Текущо състояние към момента на данните: Корабът се е намирал в Черно море (с последно отчетена позиция около 14 часа и 19 минути преди извличането на данните), движел се е с ход (на собствен ход с машина) със скорост от около 9,6 възли и газене от 4,4 метра.

AZOV CONCORD

AZOV CONCORD плава под флага на Сейнт Китс и Невис. Международният му идентификационен номер е IMO 9387748.

Нов удар с три дрона по кораб в Черно море, 12 души са пострадали

Какво знаем за AZOV CONCORD?