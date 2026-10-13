България

Радев ще разговаря с Марк Рюте за атаката с дронове в Черно море

Той уведоми постоянните представители на България в НАТО и ЕС за атаките в непосредствена близост до българските териториални води

Обновена преди 2 часа / 13 октомври 2026, 08:51
Радев ще разговаря с Марк Рюте за атаката с дронове в Черно море
Марк Рюте   
Източник: БТА

Р умен Радев уведоми постоянния представител на България в НАТО и постоянния представител на страната в Европейския съюз за поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море. Това съобщи премиерът по време на извънредно заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет.

„Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води“, заяви Радев.

Премиерът съобщи още, че му предстои разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Заседанието на Съвета по сигурността е свикано във връзка с новия инцидент с дронове в Черно море, в близост до българското крайбрежие.

Радев: Два са ударените с дронове кораби край България

Припомняме, че два търговски кораба са били поразени при отделни инциденти в Черно море през нощта.

Малтийският товарен кораб CHELSEA 3 е бил атакуван с три въздушни дрона на около 18 морски мили източно от Бяла, като всичките 15 души от екипажа са евакуирани и транспортирани до Варна. Петима моряци са получили медицинска помощ заради леки наранявания по първоначални данни.

Друг плавателен съд е потънал на около 17 морски мили източно от Крапец, като засега е съобщено за един спасен член на екипажа.

Премиерът Румен Радев обяви, че ще покани руския посланик Елеонора Митрофанова на разговор и ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По думите му към момента няма достатъчно категорични доказателства за произхода на използваните дронове.

  • Евакуация на екипажа на CHELSEA 3

Сигналът за бедстващия кораб е получен в 01:30 ч. По информация от екипажа плавателният съд е бил атакуван с три въздушни дрона, които са поразили палубата и борда му. Морският спасителен център във Варна е задействал аварийно-спасителна операция, а екип на „Гранична полиция“ е евакуирал всички 15 души на борда - седем украински и осем азербайджански граждани.

Корабът CHELSEA 3 плава под малтийски флаг, регистриран е в Одеса и според предоставената информация е украинска собственост. Екипажът е откаран до пристанище Варна, където петима от моряците са получили медицинска помощ заради леки наранявания.

В по-ранни публикации за инцидента се посочва разстояние от около 14 -15 морски мили източно от Бяла и се съобщава за различен брой пострадали. В предоставената информация за действията на правителството разстоянието е посочено като около 18 морски мили, а броят на евакуираните е 15 души. Няма достатъчно данни, които да позволят всички разлики в първоначалните съобщения да бъдат окончателно изяснени.

  • Вторият кораб е потънал край Крапец

По време на извънредното заседание на Съвета по сигурността към Министерския съвет е постъпила информация за втори поразен плавателен съд. Той се е намирал на около 17 морски мили източно от Крапец и е потънал. По първоначални данни един член на екипажа е бил спасен. В предоставените материали няма потвърдена информация за самоличността на кораба, общия брой на хората на борда или съдбата на останалите членове на екипажа.

  • "Абсолютно недопустима е поредната атака"

„Абсолютно недопустима е поредната атака срещу търговски кораби в непосредствена близост до българските териториални води“, заяви министър-председателят Румен Радев.

Премиерът съобщи, че България ще потърси обяснение от руския посланик Елеонора Митрофанова. Той уточни, че към момента няма категорични доказателства за произхода на дроновете, които да позволят отговорността за атаките да бъде възложена на конкретна държава.

Радев посочи, че българските постоянни представители в НАТО и Европейския съюз са уведомени за инцидентите. Предстои и разговор с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

„Логиката на случващото се сочи, че резултатът от атаките е в полза на Руската федерация“, заяви премиерът, като изтъкна, че това е причината да възнамерява да разговаря с руския посланик. 

  • България търси международно съдействие

Правителството ще търси международна подкрепа за разследване на ударите срещу три кораба, атакувани в близост до българските териториални води, с цел да бъде установен произходът на използваните дронове.

Сред заявените приоритети са засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и укрепване на националните способности за реакция при подобни инциденти. Българските власти са уведомили партньорите си в НАТО и Европейския съюз.

Към момента предоставените данни потвърждават евакуацията на екипажа на CHELSEA 3, потъването на втори кораб край Крапец и намерението на премиера да проведе разговори с руския посланик и генералния секретар на НАТО. Произходът на дроновете и обстоятелствата около атаките не са окончателно установени. 

На 6 октомври 2026 г. около 03:00 ч. в изключителната икономическа зона на България в Черно море, на около 70 морски мили източно от Бяла и нос Свети Атанас, беше извършена атака с безпилотни апарати срещу два търговски кораба.

Ударите бяха насочени срещу ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, плаващ под флага на Палау. В резултат на тежките структурни повреди ALFA WATAN потъна. Към района беше пренасочен търговският кораб MERCY, който да участва в издирвателните действия.

На борда на ABLE избухна пожар, заради което целият 18-членен екипаж напусна плавателния съд. Моряците бяха спасени с помощта на плаващия под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA.

На борда на ферибота на пострадалите беше оказана първа долекарска помощ. След това спасените моряци бяха предадени на граничнополицейския катер „Бургас“ югоизточно от Варна, за да бъдат евакуирани по медицински причини и транспортирани до брега.

ALFA WATAN потъна на приблизително 2000 метра дълбочина в Черно море. Към 12 октомври 2026 г. ABLE се намираше на около 53 морски мили източно от Паша дере.

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