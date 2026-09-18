България

Mалоимотни превъртали милиони през банки и чейнджбюра

Това е част от оперативни дела, по които службите продължават да работят

Николай Киров Николай Киров

18 септември 2026, 20:39
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М алоимотни лица са превъртали милиони левове през различни банки и чейнджбюра в периода, в който е трябвало да се извършва превалутирането на левовете в евро. Това съобщи и.д. главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов в „Интервюто в Новините на NOVA“.

По думите му това е част от оперативни дела, по които службите продължават да работят и които все още не са докладвани на прокуратурата. 

МВР работи по около 900 сигнала за корупционни престъпления, като близо 500 от тях са свързани с нарушения при обществени поръчки. 

Демерджиев: Средства от мантинели са плащали полети на Пеевски за над 5 млн. евро

Службите проверяват обществени поръчки с минимална стойност от 1 млн. евро, като анализът обхваща периода от 2020 г. насам. При работата по сигналите се използват и данни, анализирани със системата „Сигма“. Николов посочи, че Министерството на иновациите и дигиталната трансформация подпомага разследванията чрез анализ на дружествата и обществените поръчки, които те са спечелили.

По думите на главния комисар събраните от МВР доказателства са спомогнали за образуването на над 250 наказателни производства. Той уточни, че това не изчерпва работата на службите, тъй като продължават проверките и по други оперативни дела.

Николов коментира и нарушенията при обществените поръчки за мантинели. По думите му четири дружества, които привидно са конкуренти, са спечелили 99,5% от поръчките. Компаниите са се занимавали с производство, внос и монтаж на мантинели.

Около основните дружества според разследването е бил изграден конгломерат от свързани компании, част от които са били използвани като „дружества касички“. Николов обясни, че след усвояването на средствата от спечелените обществени поръчки за около 400 млн. евро, те са били предоставяни на други дружества под формата на заеми, а впоследствие с тези средства е било придобивано движимо и недвижимо имущество.

В края на миналата година същите дружества са участвали по всички позиции за изграждането на нови мантинели, като тогава е било одобрено отпускането на още 960 млн. евро. По думите на Николов обществената поръчка, спечелена по време на кабинета „Желязков“, е била спряна след идването на новото правителство, а дейностите са били възложени на „Автомагистрали“.

Прокуратурата изиска от ДАНС пълна справка за Пеевски и мантинелите

Главният комисар коментира и информацията за полети на лидера на ДПС Делян Пеевски със самолет, свързан с едно от дружествата. По думите му от малтийските партньори са получени данни за 36 фактури на обща стойност около 5 млн. евро, свързани с полетите.

Николов посочи, че в периода от началото на 2023 г. до края на 2024 г. Пеевски е осъществил 36 полета със същия самолет. На въпрос дали те са били декларирани, той заяви, че такива полети е следвало да бъдат посочени в декларацията, която лицата на публични длъжности подават, но такава информация не е била открита в неговата декларация.

Николов подчерта, че наличието на престъпление може да бъде установено окончателно едва след разследване и преценка на компетентните органи. Според него прокуратурата трябва да прецени дали събраните данни са достатъчни, за да се установи извършването на престъпление от конкретно лице.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
корупция разследване на МВР пране на пари
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