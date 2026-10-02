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Ще идват ли повече чужди туристи у нас и готови ли са хотелите и летищата

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

2 октомври 2026, 10:35
Ще идват ли повече чужди туристи у нас и готови ли са хотелите и летищата

България може да посреща значително повече чуждестранни туристи през следващите години, като целта е броят на посетителите, идващи чрез един от големите европейски туроператори, да достигне 400 000 души годишно до 2030 г.

Темата коментира пред БНР Иван Грошев, председател на Асоциацията на агенциите за входящ туризъм.

Поводът е подписаният меморандум за сътрудничество между Министерството на туризма и TUI, който предвижда удвояване на броя на туристите, пътуващи до България чрез туроператора.

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Ще издържат ли летищата на допълнителния трафик

По думите на Грошев двете летища по Черноморието имат възможност да поемат увеличението на туристическия поток.

Той подчерта, че става дума за удвояване на туристите на конкретен туроператор, а не за удвояване на всички чуждестранни туристи, които посещават България.

Според него има основания да се очаква, че както летищата, така и хотелската база ще могат да се справят с допълнителния трафик.

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Важното е и че новите туристи няма да бъдат концентрирани единствено през най-натоварените месеци юли и август.

Очакванията са част от потока да бъде разпределен и в останалите месеци, което би помогнало за удължаването на туристическия сезон.

Хотелите искат да работят по-дълго

Грошев посочи, че разговорите му с хотели и големи хотелски вериги показват желание туристическите обекти да отварят по-рано и да работят до по-късно през годината.

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Това би позволило на бизнеса да използва хотелската база и персонала за повече месеци, вместо голяма част от приходите да бъдат концентрирани само в пиковия летен период.

Според него обаче местният бизнес също трябва да бъде готов да инвестира, ако туристическият поток продължи да расте.

Само повече туристи не са достатъчни

Грошев подчерта, че за развитието на сектора не е достатъчно единствено да се увеличава броят на посетителите.

Значение има и какъв туристически продукт предлага България.

По думите му туристите търсят добро съотношение между цена и качество, сигурност и възможност да се докоснат до местната култура и среда.

Сред областите, в които България все още трябва да наваксва, той посочи инфраструктурата и свързаността.

Подобряването им според него е важно както за привличането на повече туристи, така и за цялостното възприятие на страната като туристическа дестинация.

Целта е 400 000 туристи годишно

Меморандумът между България и TUI предвижда броят на туристите, които идват у нас чрез туроператора, да се удвои и да достигне 400 000 души годишно до 2030 г.

По-големият туристически поток поставя и въпроса дали летищата, хотелите и останалата инфраструктура ще могат да се адаптират достатъчно бързо.

Според Иван Грошев възможност за това има, особено ако увеличението бъде разпределено в повече месеци и помогне за постепенното удължаване на туристическия сезон.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БНР    
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