Шофьор на тир загина при катастрофа край Сливен

Ш офьор на товарен автомобил загина при катастрофа край сливенското село Гавраилово, съобщиха от областната полиция.

Инцидентът е станал около 16:00 часа на 1 октомври на главен път I-6, при км 278, в района на разклона за селото. Товарен автомобил с турска регистрация, движещ се в посока Сливен, е излязъл от пътното платно и се е ударил в дърво.

Турски шофьор на тир загина при катастрофа в Новозагорско

Пристигналият на място медицински екип е установил смъртта на водача – 57-годишен турски гражданин.

По случая е образувано досъдебно производство.

Двама души са загинали, а 19 са ранени при 17 тежки катастрофи в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР на сайта на ведомството.