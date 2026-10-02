България

Създават единна информационна система за сигналите за деца в риск

Проектът беше обявен от социалния министър Наталия Ефремова

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 10:34
Създават единна информационна система за сигналите за деца в риск
Източник: iStock Photos/Getty Images

М инистерството на труда и социалната политика (МТСП) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще работят за изграждането на информационна система, която да събира на едно място всички сигнали до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на събитие по повод 25 години от създаването на ДАЗД, цитирана от пресцентъра на ресорното министерство.

„Чрез новата система ще можем по-добре, с новите технологии, да следим концентрацията на сигнали, за да намираме по-бързо възможните области, в които може да има проблем за нашите деца“, уточни Ефремова.

Наталия Ефремова: Насилието от и върху деца изисква законодателни промени и превенция

  • Превенция на насилието над деца

Министърът подчерта необходимостта от по-ефективна превенция на насилието и агресията сред и срещу деца.

Като добри примери в тази насока тя открои инициативите на ДАЗД, сред които националната кампания „Бъди смел, бъди добър“, Националната телефонна линия за деца и мобилното приложение CyberKidz.

„Всяко дете трябва да расте в защитена и обгрижваща среда и да има възможност да изразява мнението си по важните въпроси в своя живот“, каза Ефремова.

Тя изрази удовлетворение, че обществото става все по-чувствително към случаите на агресия с участието на деца.

„Не можем да ги премълчаваме. Напротив, всички сме длъжни да сигнализираме“, заяви министърът.

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  • 25 години ДАЗД

По време на събитието Ефремова връчи Отличителния знак на МТСП на изпълнителния директор на ДАЗД д-р Теодора Иванова за приноса на агенцията в развитието на политиките за спазване правата на детето.

На събитието присъстваха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, заместник-министрите на труда и социалната политика Надя Клисурска и Лилия Стоянович, предишни председатели на ДАЗД, представители на държавни институции и други организации, както и членове на Съвета на децата.

„Служителите в ДАЗД са тихите герои на България, защото тяхната работа се оценява от броя усмивки, които са предизвикали, а не от броя на докладите, които са написали“, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова по повод 25-годишнината от създаването на агенцията.

Редактор: Василена Василева
Източник: Борислава Бибиновска, БТА    
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