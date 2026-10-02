Създават единна информационна система за сигналите за деца в риск

М инистерството на труда и социалната политика (МТСП) и Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще работят за изграждането на информационна система, която да събира на едно място всички сигнали до държавните институции и органите за закрила на детето. Това обяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова по време на събитие по повод 25 години от създаването на ДАЗД, цитирана от пресцентъра на ресорното министерство.

„Чрез новата система ще можем по-добре, с новите технологии, да следим концентрацията на сигнали, за да намираме по-бързо възможните области, в които може да има проблем за нашите деца“, уточни Ефремова.

Наталия Ефремова: Насилието от и върху деца изисква законодателни промени и превенция

Превенция на насилието над деца

Министърът подчерта необходимостта от по-ефективна превенция на насилието и агресията сред и срещу деца.

Като добри примери в тази насока тя открои инициативите на ДАЗД, сред които националната кампания „Бъди смел, бъди добър“, Националната телефонна линия за деца и мобилното приложение CyberKidz.

„Всяко дете трябва да расте в защитена и обгрижваща среда и да има възможност да изразява мнението си по важните въпроси в своя живот“, каза Ефремова.

Тя изрази удовлетворение, че обществото става все по-чувствително към случаите на агресия с участието на деца.

„Не можем да ги премълчаваме. Напротив, всички сме длъжни да сигнализираме“, заяви министърът.

Румен Радев обсъди мерки срещу детската престъпност

25 години ДАЗД

По време на събитието Ефремова връчи Отличителния знак на МТСП на изпълнителния директор на ДАЗД д-р Теодора Иванова за приноса на агенцията в развитието на политиките за спазване правата на детето.

На събитието присъстваха председателят на Народното събрание Михаела Доцова, заместник-министрите на труда и социалната политика Надя Клисурска и Лилия Стоянович, предишни председатели на ДАЗД, представители на държавни институции и други организации, както и членове на Съвета на децата.

„Служителите в ДАЗД са тихите герои на България, защото тяхната работа се оценява от броя усмивки, които са предизвикали, а не от броя на докладите, които са написали“, каза председателят на Народното събрание Михаела Доцова по повод 25-годишнината от създаването на агенцията.