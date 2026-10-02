Свят

Марко Рубио отива в Атина: Гърция и САЩ ще обсъждат ключови теми

Визитата на държавния секретар на САЩ ще се проведе на 6 и 7 октомври

Василена Василева Василена Василева

2 октомври 2026, 10:15
Марко Рубио отива в Атина: Гърция и САЩ ще обсъждат ключови теми
Държавният секретар на САЩ Марко Рубио   
Източник: БТА/AP

Г ърция се подготвя да посрещне държавния секретар на САЩ Марко Рубио на 6 и 7 октомври, информира електронното издание на в. „Катимерини“.

Посещението се определя като особено важно за двустранните отношения и регионалната дипломация на фона на засиленото геополитическо напрежение, пише изданието.

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Според информацията на „Катимерини“ се очаква се Рубио да пристигне в Атина специално, за да подчертае важността на американско-гръцките отношения, а не като част от по-широка регионална обиколка. Това се разглежда като доказателство за близките отношения между двете страни и за положителните перспективи за по-нататъшно сътрудничество.

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Очаква се централна тема на посещението да бъде шестият кръг на Стратегическия диалог между САЩ и Гърция, започнал през 2018 г. Разговорите ще обхванат двустранното отбранително сътрудничество, включително използването на военни съоръжения в Гърция в рамките на Споразумението за взаимно отбранително сътрудничество. Сред обсъжданите теми се очаква да бъдат и гръцките планове за евентуално разширяване на териториалните води южно от Крит до 12 морски мили, както и възобновяването на проучванията на морското дъно, свързани с електроенергийната връзка между Гърция и Кипър. Вашингтон подкрепя избягването на напрежение между съюзниците в НАТО и развитието на регионалните енергийни връзки, като паралелно насърчава износа на американски втечнен природен газ, информира още „Катимерини“. 

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Очаква се в дневния ред на разговорите да бъдат и войната в Украйна и ситуацията в Близкия изток. По време на посещението Рубио ще се срещне с гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис и с премиера Кириакос Мицотакис.

Визитата на Рубио в Атина се възприема и като израз на подкрепа за посланика на САЩ в Гърция Кимбърли Гилфойл, посочва "Катимерини", като припомня, че посещението идва малко след публикация на в.„Уолстрийт джърнъл“, според която Кимбърли Гилфойл е намекнала, че Вашингтон може да свали от власт гръцкото правителство.

Американското издание писа преди няколко дни, че по време на вечеря през март т.г., на която са присъствали гръцки и американски представители, Кимбърли Гилфойл е казала на министъра на енергетиката Ставрос Папаставру, че Съединените щати са били замесени в последвалото падане на дясноцентристкото правителство на Румъния.

„Можем да направим това, с която страна поискаме. Можем да го направим и тук“, е казала тя, според твърденията. „Уолстрийт джърнъл“ се позовава на човек, присъствал на вечерята, както и на други лица. Адвокатът на Гилфойл оспорва начина, по който е описан въпросният разговор.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров    
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