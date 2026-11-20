О кръжният съд в Хасково отказа да измени мярката за неотклонение „задържане под стража“ на 41-годишния дипломат от Демократична република Конго Жан Де Дю Мутеба, обвинен в трафик на близо 206 килограма кокаин. Съдебният състав прие, че продължават да са налице основанията за задържането му, съобщиха от пресцентъра на съда.

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Мутеба е един от тримата обвиняеми по случая с откритите 205,940 кг кокаин в автомобил, напускащ България в посока Турция през граничния пункт „Капитан Андреево“. Стойността на наркотичното вещество е оценена на 37,069 млн. лева.

Заедно с него по делото са обвинени белгийската гражданка Доте Флор Аделаид, на 55 години, и българският гражданин Делян Хаджилазов, на 44 години. И тримата са в ареста от 22 юли миналата година. Досегашните им опити да постигнат промяна на мерките за неотклонение не бяха уважени. Последният отказ на съда е от 10 септември.

Защо съдът отказа освобождаване

В мотивите си съдебният състав посочва, че събраните писмени доказателства и доказателствени средства подкрепят обвинението и сочат наличие на организирана дейност и логистика за извършване на престъплението.

Сред материалите по делото са и Европейски заповеди за разследване, изпратени до Белгия, Нидерландия и Германия, както и част от обясненията на обвиняемите.

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Съдът е отчел и тежестта на престъплението, като е приел, че съществува опасност обвиняемият да се укрие или да извърши друго престъпление, ако мярката му бъде изменена в по-лека.

Определението на Окръжния съд в Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативния съд в Пловдив.

Как беше разкрит случаят с близо 206 кг кокаин

Случаят е от 18 юли миналата година, когато при проверка на автомобил, пътуващ от България към Турция през ГКПП „Капитан Андреево“, в куфари бяха открити 205,940 килограма кокаин.

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Общата оценка на задържаното количество е 37,069 млн. лева. Разследването доведе до повдигането на обвинения срещу трима души – граждани на Демократична република Конго, Белгия и България.

Разследването включва и действия по международно правно сътрудничество с няколко европейски държави, сред които Белгия, Нидерландия и Германия.