Т ежък грип ли накара Орландо Блум да се откаже в последния момент от воденето на благотворителна галавечер за детското психично здраве - или става дума за добре познатата в Холивуд диагноза „изтощение след парти на Леонардо ди Каприо“, пише Page Six.

Звездата от „Властелинът на пръстените“ трябваше да бъде в Ню Йорк във вторник вечер, за да води галата на Child Mind Institute, но в неделя отмени участието си с обяснението, че е повален от силен грип. Телевизионната водеща Стефани Рул, която го замести в последния момент, обаче не пропусна да го захапе пред гостите в залата, припомняйки публикация на Page Six, според която в събота вечер Блум е купонясвал до късно на рождения ден на Ди Каприо в Лос Анджелис.

„Благодаря на Орландо Блум, че отмени в последния момент. Независимо дали е грип, или изтощение след рождения ден на Ди Каприо, радвам се, че Лео е изгубил моята покана – така не се разболях и можах да заема мястото ти“, пошегува се Рул по-късно в Instagram.

Orlando Bloom bails on kids’ charity event after buddy Leonardo DiCaprio’s big birthday bash https://t.co/MSUoOloDNP https://t.co/uoXKtHQH3b — Page Six (@PageSix) November 19, 2026

Неловка вечеря между Кейти Пери и Миранда Кер

Съботната вечер на Блум наистина се оказа доста наситена. В началото на вечерта той присъства на бляскавата галавечер Baby2Baby в Лос Анджелис, където бе настанен в доста деликатна позиция – само на една маса разстояние от бившата си съпруга Миранда Кер от едната страна и другата си бивша половинка Кейти Пери от другата.

И двете дами, от които актьорът има по едно дете, бяха придружени от настоящите си партньори – основателя на Snapchat Евън Шпигел и бившия канадски премиер Джъстин Трюдо.

Шумният рожден ден на Леонардо ди Каприо

По-късно същата вечер Блум се присъедини към Ал Пачино, Тоби Магуайър, Кейси Афлек, Джъстин Трюдо и Кара Делевин на частното парти за 52-рия рожден ден на Леонардо ди Каприо. Според очевидци пред имението е спрял бял бус, от който са слезли десетки млади красавици.

Bus-load of scantily clad women descend on Leonardo DiCaprio's 52nd birthday party as A-listers mingle with Love Island stars https://t.co/hnhP4fpKTx — Daily Mail (@DailyMail) November 16, 2026

Близки до Блум все пак уточняват, че актьорът наистина се е разболял тази седмица, остава верен поддръжник на каузата и вече е потвърдил участието си за следващата година. Междувременно самият рожденик Ди Каприо успя да прелети до Ню Йорк още в понеделник, където заедно с 28-годишната си приятелка Витория Черети присъства на търг на Sotheby’s, на който бяха продадени произведения на изкуството за 110 милиона долара.