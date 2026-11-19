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К ръвната проба на граничния полицай Емил Георгиев, обвинен за катастрофата, при която загина 18-годишната Милена в Драгоман, е показала 1,58 промила алкохол и наличие на тетрахидроканабинол (THC) - активното вещество в канабиса. Резултатите от медицинската експертиза бяха представени пред Софийския окръжен съд, който разглежда искането на прокуратурата за постоянното задържане на обвиняемия.

Първоначалната проверка с дрегер, извършена непосредствено след инцидента, е отчела 1,63 промила алкохол. Според държавното обвинение служителят на „Гранична полиция“ е причинил по непредпазливост смъртта на момичето при пътнотранспортното произшествие. Употребата на алкохол е сред обстоятелствата, които утежняват обвинението.

Прокуратурата настоява Георгиев да остане за постоянно в ареста с аргумента, че съществува риск да се укрие заради тежкото наказание, което може да получи, ако бъде признат за виновен.

Защитата оспори тези доводи. Адвокатът на обвиняемия Христо Ботев посочи, че все още не е изготвена автотехническата експертиза, която трябва да изясни обстоятелствата около катастрофата. Той поиска съдът да наложи по-лека мярка за неотклонение, като заяви, че няма основания да се смята, че клиентът му ще се укрие.

Трагедията се случи на 16 ноември в Драгоман. Автомобилът, управляван от граничния полицай, блъсна 18-годишната Милена, която загина от получените травми.

Пред NOVA очевидци разказаха за последните секунди преди сблъсъка. Един от тях сподели, че всичко се е случило толкова бързо, че не е успял дори да се пресегне към момичето, за да го предпази.

Случаят предизвика силно обществено недоволство и постави въпроси за обстоятелствата около катастрофата и евентуални опити те да бъдат прикрити. Ден след трагедията жители на Драгоман се събраха на мълчаливо бдение в памет на Милена.

В хода на разследването са иззети записи от охранителни камери в района, разпитани са свидетели и са назначени медицински и химически експертизи. Очаква се съдът да се произнесе по искането на прокуратурата обвиняемият да остане за постоянно в ареста.