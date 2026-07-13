Свят

Пътни камери с AI ще следят шофьорите в Кипър за телефони зад волана

Новата система ще разпознава водачи, които използват мобилни устройства зад волана, като целта е да се намалят тежките катастрофи

Василена Василева Василена Василева

13 юли 2026, 07:16
Пътни камери с AI ще следят шофьорите в Кипър за телефони зад волана
Източник: iStock Photos

К ипър започва пилотното въвеждане на ново поколение пътни камери с изкуствен интелект, които ще могат да засичат шофьори, използващи мобилни телефони по време на движение. Първите устройства ще бъдат монтирани в столицата Никозия, съобщиха от пътната полиция.

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Мярката е част от усилията на кипърското правителство за ограничаване на тежките пътнотранспортни произшествия и повишаване на безопасността по пътищата.

Новата технология използва алгоритми с изкуствен интелект, които анализират изображения от преминаващите автомобили и разпознават дали водачът държи мобилен телефон в ръката си. Камерите ще заснемат превозните средства, а системата ще преценява дали ръцете на шофьора са на волана или той използва мобилно устройство.

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От пътната полиция уточняват, че системата не е предназначена да санкционира водачи, които за кратко държат други предмети, като бутилка с вода или чаша кафе. Фокусът е върху опасното разсейване, причинено от разговори по телефон, писане на съобщения или дори гледане на видеоклипове по време на шофиране.

„Продължителното използване на мобилен телефон зад волана създава сериозен риск както за водача, така и за всички останали участници в движението“, заяви транспортният министър Алексис Вафеадис, цитиран от БНР.

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По данни на кипърската полиция разсейването на водачите, свързано с използването на мобилни телефони, е сред основните причини за тежки катастрофи в страната и стои в основата на близо половината от смъртните случаи на пътя.

Редактор: Василена Василева
Източник: БНР    
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