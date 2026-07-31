Свят

Полицай от Ню Джърси се дегизира като храст и залови 74 разсеяни шофьори

„Нашият „храст“ имаше доста работа, става ясно от официалното съобщение на полицията

31 юли 2026, 14:08
Полицай от Ню Джърси се дегизира като храст и залови 74 разсеяни шофьори
Снимката е илюстративна   
Източник: IStock

Т ова определено не беше любителски ход.

Полицай от Ню Джърси се маскира като храст в сряда, за да помогне за залавянето на над 70 разсеяни шофьори на натоварен пътен участък.

Полицейското управление в Дънeлен използва камуфлажен костюм от клони и листа, за да проведе тайна акция срещу разсеяното шофиране в градчето в окръг Мидълсекс, се казва в публикация на полицията в социалните мрежи.

Спецоперацията, продължила шест часа, била насочена към спазването на закона в Ню Джърси за забрана на използването на мобилни телефони зад волана и към насърчаване на безопасността. Тя завършва с 74 фиша за шофьори, отклонили вниманието си заради своите устройства.

„Нашият „храст“ имаше доста работа. Издадохме 74 глоби на шофьори, разсеяни от устройствата си, само в рамките на шестчасов прозорец“, написаха от управлението в официално изявление.

Законът в САЩ забранява на шофьорите да държат и използват мобилен телефон или друго устройство в ръка, като санкциите за първо нарушение варират между 200 и 400 долара.

На снимките се вижда служител на реда, облечен в "рошави" храстови клони и въоръжен с бинокъл, с който следи за невнимателни водачи.

„Нека това да служи за напомняне: това съобщение или известие може да изчака. Дръжте очите си върху пътя, а не върху екрана!“

Източник: The Post    
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