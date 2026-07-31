Полицай от Ню Джърси се дегизира като храст и залови 74 разсеяни шофьори

Т ова определено не беше любителски ход.
Полицай от Ню Джърси се маскира като храст в сряда, за да помогне за залавянето на над 70 разсеяни шофьори на натоварен пътен участък.
Полицейското управление в Дънeлен използва камуфлажен костюм от клони и листа, за да проведе тайна акция срещу разсеяното шофиране в градчето в окръг Мидълсекс, се казва в публикация на полицията в социалните мрежи.
Don’t let the bushes fool you. A police department outside New York City is using an unusual technique to catch distracted drivers: with an officer dressed in disguise as a shrub and using a pair of binoculars. pic.twitter.com/Wnz1itG5Hc— ABC News (@ABC) July 31, 2026
Спецоперацията, продължила шест часа, била насочена към спазването на закона в Ню Джърси за забрана на използването на мобилни телефони зад волана и към насърчаване на безопасността. Тя завършва с 74 фиша за шофьори, отклонили вниманието си заради своите устройства.
„Нашият „храст“ имаше доста работа. Издадохме 74 глоби на шофьори, разсеяни от устройствата си, само в рамките на шестчасов прозорец“, написаха от управлението в официално изявление.
UNDERCOVER OPERATION: Dozens of motorists received summonses in #Dunellen after a police officer swapped his regular uniform for leaves in an effort to get to the root cause of distracted driving on a busy roadway. - https://t.co/YlU7XMuxbC pic.twitter.com/QssOmpoXzU— News12NJ (@News12NJ) July 30, 2026
Законът в САЩ забранява на шофьорите да държат и използват мобилен телефон или друго устройство в ръка, като санкциите за първо нарушение варират между 200 и 400 долара.
На снимките се вижда служител на реда, облечен в "рошави" храстови клони и въоръжен с бинокъл, с който следи за невнимателни водачи.
NJ cop disguises himself as a shrub to bust 74 distracted drivers https://t.co/zaEgguvVr1 pic.twitter.com/Lw51in5bK1— New York Post (@nypost) July 31, 2026
„Нека това да служи за напомняне: това съобщение или известие може да изчака. Дръжте очите си върху пътя, а не върху екрана!“