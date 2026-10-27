Пробив в онкологията: Нова надежда за болните от рак на панкреаса с революционно лекарство

Р еволюционна терапия дава надежда на пациенти с напреднал рак на панкреаса. Ново одобрено лекарство удвоява преживяемостта в сравнение със стандартната химиотерапия при едно от най-смъртоносните онкологични заболявания.

В продължение на десетилетия ракът на панкреаса остава сред най-смъртоносните видове заболявания, срещу които медицината се бори. Сега лекарите разполагат с ново мощно оръжие в арсенала си.

Ракът на панкреаса, който е третата водеща причина за смърт от злокачествени заболявания в САЩ, има едни от най-ниските нива на преживяемост. Петгодишната относителна преживяемост е едва 13%, а смъртността се задържа почти непроменена в продължение на години.

A game-changing new treatment just arrived for one of the deadliest cancers - here's why doctors are so excited https://t.co/QsNxDqyr0c https://t.co/xwUxKqhVt0 — New York Post (@nypost) October 26, 2026

Тази мрачна перспектива обаче може би започва да се променя благодарение на първото по рода си лечение за пациенти с напреднала фаза на заболяването.

През август Американската агенция по храните и лекарствата (FDA) одобри Rasonque (daraxonrasib) – първата широко достъпна терапия, насочена срещу RAS протеина, при метастатичен панкреатичен аденокарцином. Данните от клиничните изпитвания сочат по-бавно развитие на болестта, удължена преживяемост и по-късно влошаване на болката и качеството на живот спрямо стандартната химиотерапия.

Макар това одобрение да бележи значителен напредък, терапията все още не е лек и предстои дълъг път за повишаване на ефективността и ранното диагностициране.

Ето какво е важно да знаете за отражението на новия медикамент върху изследванията, по-ранните фази на заболяването и бъдещето на медицината.

Ракът, който се крие на видно място

Панкреатичният карцином може да се развива бързо и изключително трудно да бъде засечен навреме за хирургическа интервенция и химиотерапия – единствените утвърдени потенциално лечебни методи, тъй като органът е разположен дълбоко в коремната кухина.

В моменти, когато вече са налице симптоми като болки в корема или гърба, необяснимо отслабване, липса на апетит, умора или жълтеница, състоянието може да е напреднало.

Това прави бързата реакция при съмнение или поставена диагноза изключително критична.

Кой е изложен на най-сериозен риск?

Точните причини за появата на рак на панкреаса в повечето случаи остават неизвестни, но напредналата възраст – особено над 65 години – е водещият рисков фактор.

Сред останалите предпоставки са пушенето на цигари, пури или друга употреба на тютюн, затлъстяването, диабетът, както и контактът с пестициди и определени химични вещества.

Наследствената обремененост или наличието на генна мутация също повишават риска, макар фамилната история сама по себе си да не гарантира развитие на болестта.

Появата на нови симптоми изисква повишено внимание, особено при по-възрастните пациенти.

Необяснимото намаляване на телесното тегло, нови болкови усещания в коремната област или гърба, както и новопоявилият се диабет понякога алармират за проблеми с панкреаса и задължително трябва да бъдат консултирани с лекар.

Вътре в новото лекарство за борба с рака

RAS е протеин, който участва в сигнализирането, командващо клетките да се размножават. При неговото аномално активиране тези сигнали остават непрекъснато подадени, което предизвиква неконтролируем растеж.

Мутации в RAS се наблюдават при над 90% от панкреатичните аденокарциноми, което прави този път ключова цел за терапевтично въздействие.

Дараксонрасиб, разпространяван под марката Rasonque, представлява перорален RAS инхибитор, който прекъсва активираните сигнали. За разлика от медикаментите, фокусирани върху единична мутация, той е създаден да потиска множество разновидности на RAS.

Фаза 3 на проучването RASolute 302 показва, че пациенти с предварително третиран метастатичен рак на панкреаса, приемали дараксонрасиб, постигат средна обща преживяемост от 13,2 месеца спрямо 6,7 месеца при тези на стандартна химиотерапия.

Тези резултати представляват сериозен пробив, предвид факта, че ракът на панкреаса исторически разполага с малко ефективни терапевтични алтернативи. Това обаче не е окончателно излекуване. Повечето болни в крайна сметка развиват резистентност и туморите им продължават да нарастват.

В този смисъл дараксонрасиб е важно начало, а не крайна точка. Очаква се медикаментът да разчисти пътя към нови съпътстващи терапии и комбинации, носещи още по-големи ползи за пациентите.

„Резултатите от клиничните изпитвания са голям напредък, тъй като ракът на панкреаса в миналото е имал сравнително малко ефективни възможности за лечение“ – коментира д-р Пол Оберщайн от NYU Langone Health.

Какво предстои в лечението на рак на панкреаса?

Изследователските екипи продължават да проучват методи за активиране на имунната система срещу този вид тумори, включително създаването на ваксини и други имунотерапевтични подходи.

Макар да има многообещаващи разработки, имунотерапията все още не е донесла мащабен пробив при рака на панкреаса, какъвто се наблюдава при други онкологични заболявания.

Медицинската общност продължава да търси начини туморите да бъдат направят по-податливи на атака.

Одобряването на Rasonque показва какво може да бъде постигнато при успешно насочване към основния двигател на болестта. Следващото предизвикателство е да се установи дали този успех може да се пренесе и в по-ранните фази на заболяването, да преодолее резистентността и в крайна сметка да доведе до пълно излекуване.

Надпреварата за ранно откриване

Навременното диагностициране си остава едно от най-сериозните предизвикателства заради скритата локализация на органа в човешкото тяло.

Хората от рисковите групи могат да се подлагат на регулярни образни изследвания за установяване на ранни изменения. При по-голямата част от пациентите обаче болестта се диагностицира чак след появата на явни симптоми.

Учените проучват редица подходи за по-ранно засичане, сред които кръвни тестове, разпознаващи биологични маркери на болестта, както и усъвършенствана апаратура и изкуствен интелект за откриване на фини аномалии, невъзможни за забелязване от човешкото око.

Когато ракът на панкреаса бъде засечен достатъчно рано, за да се пристъпи към операция, състоянието на пациентите трябва да бъде оценено от опитен мултидисциплинарен екип, който да прецени дали туморът може да бъде отстранен безопасно.