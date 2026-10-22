150 000 дози противогрипни ваксини вече са в България

П ървите 150 000 дози ваксини срещу сезонния грип за сезон 2026/2027 вече са доставени в България. Те са предназначени за деца и възрастни хора в рамките на националните програми за профилактика на заболяването. Очаква се разпределянето им към кабинетите на общопрактикуващите лекари да започне още следващата седмица, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България за сезон 2026/2027 г.

Най-голямата част от пристигналите количества е предназначена за хората на и над 65-годишна възраст. За тях са осигурени 84 000 дози от ваксината Vaxigrip.

В България вече са доставени и всички договорени 50 000 дози от препарата Efluelda, предназначен за хора на възраст 75 и повече години.

За децата са осигурени първите 16 000 дози Vaxigrip. Те ще бъдат прилагани в рамките на националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип в детска възраст.

Кога ще има противогрипни ваксини в България и ще стигнат ли за всички?

Очакват се още 300 000 дози през ноември

Доставките ще продължат. Между 9 и 13 ноември в складовете на дистрибутора се очаква да пристигнат още 300 000 дози Vaxigrip, договорени по двете национални програми. Информацията е предоставена от упълномощен представител на притежателя на разрешението за употреба на ваксината.

С новите количества общият брой на договорените инжекционни противогрипни ваксини по двете програми достига 450 000 дози.

Започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина

Имунизацията е сред основните средства за предпазване от сезонния грип и възможните усложнения. Ваксинирането е профилактична мярка, която може да помогне за намаляване на риска от тежко протичане на заболяването както преди началото, така и по време на грипния сезон.