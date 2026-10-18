България

Недостиг на противогрипни ваксини: Кога ще има инжекционни препарати в аптеките

Само една от двете одобрени инжекционни ваксини ще бъде достъпна за свободна продажба. Назалните ваксини за деца също се намират трудно, а нови доставки засега не се очакват

Василена Василева Василена Василева

18 октомври 2026, 13:45
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Е дна от двете одобрени инжекционни противогрипни ваксини няма да бъде предлагана в аптечната мрежа заради невъзможността на производителя да осигури необходимите количества. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването, а информацията беше потвърдена и от Българския фармацевтичен съюз.

Кога ще има противогрипни ваксини в България и ще стигнат ли за всички?

Така доставените в България инжекционни ваксини ще бъдат насочени към двете национални програми за безплатна противогрипна имунизация - за деца и за хора на възраст над 65 години.

Към момента в аптеките все още няма инжекционни противогрипни ваксини за възрастни. Фармацевтите очакват първите количества да пристигнат през първите 10 дни на ноември.

Проверка в аптеките в Бургас показва, че трудно се намират и назалните ваксини за деца. По информация на фармацевтите на този етап не се очакват нови доставки. Затова родителите, които искат да ваксинират децата си, могат да се обърнат към личния си лекар.

Забавени доставки: Очертава ли се криза с противогрипните ваксини

  • Родители търсят ваксини за децата си

Кеворк Дадурян е баща на две деца. Заедно със съпругата си са решили тази година за първи път да ваксинират и двете си дъщери срещу грип.

„Изборът ни като че ли ще падне повече върху назалната ваксина поради комплексни причини. Едното ни дете е трансплантирано и със сигурност ще прибегнем до назална за нея. Идеята е да не е жива ваксина. Това е като препоръка“, обяснява бащата.

Други родители също посочват, че всяка година ваксинират децата си срещу грип. Ивана Джендова планира да го направи и този сезон, като засега предпочита инжекционния препарат.

„Винаги се доверявам, да, здравето на децата е моята най-голяма отговорност“, казва тя.

Въпреки интереса на родителите, доставките създават затруднения. Общопрактикуващият лекар д-р Драгомир Христов обяснява, че към момента разполага само с назални ваксини за деца. Инжекционните препарати за възрастни все още не са налични, въпреки големия интерес към тях.

Започват имунизациите срещу грип при деца с назална ваксина

  • Само една инжекционна ваксина ще се продава в аптеките

През седмицата стана ясно, че този сезон в аптечната мрежа ще бъде достъпна само една от двете инжекционни ваксини. Другият производител няма да успее да осигури достатъчни количества за свободна продажба.

„Ваксините са „Инфлувак“ и „Ваксигрип“ - инжекционните ваксини. Те ще бъдат тривалентни, като ще съдържат два А щама и един В щам. Това се определя на световно ниво според циркулиращите щамове“, обяснява д-р Мирослава Киселкова от РЗИ - Бургас, в ефира на NOVA.

Двата вида инжекционни ваксини са предвидени за националните програми за безплатна имунизация на деца и хора над 65 години.

„Тези, които бяха за деца от 2 до 18 г. възраст, вече най-вероятно са разпродадени и не могат да се намерят лесно поне в аптечната мрежа. Не се очакват нови зареждания на назални ваксини на този етап“, казва магистър-фармацевтът Васил Ходжев.

Противогрипните ваксини за деца се осигуряват безплатно по национална програма за първа година. Към момента личните лекари разполагат единствено с назалните препарати.

По думите на д-р Анна Стаматова интересът към назалната ваксинация сред нейните пациенти все още не е голям, тъй като родителите не са достатъчно запознати с ползите от нея. Тя посочва, че ваксината може да осигури защита на до 70% от децата, а при евентуално заразяване заболяването обикновено протича по-леко и с по-малък риск от тежки усложнения.

770 000 противогрипни ваксини ще бъдат доставени в България за сезон 2026/2027 г.

  • Заболеваемостта от респираторни инфекции в Бургас се повишава

На този фон броят на заболелите от остри респираторни заболявания в Бургас се увеличава, макар стойностите все още да са далеч от пиковите за сезона.

Противогрипната ваксина Influvac няма да се продава в аптеките в България този сезон

По данни на РЗИ - Бургас заболеваемостта за периода от 28 септември до 4 октомври е 123,39 на 10 000 души. През следващата седмица - от 5 до 11 октомври - показателят достига 127,59 на 10 000 души.

Според д-р Анна Стаматова противогрипната ваксинация е трябвало да започне още в края на септември и началото на октомври, за да има достатъчно време организмът да изработи антитела. В България грипният сезон обикновено продължава от октомври до март, като най-силно изразен е през януари и февруари.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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