Противогрипните ваксини няма да стигнат: Само 70 000 дози за аптеките

Една от двете инжекционни противогрипни ваксини няма да се предлага в аптеките, тъй като производителят ще изпълнява приоритетно държавните програми.

Другият производител планира да достави около 70 000 дози за свободния пазар между 9 и 13 ноември, но Българският фармацевтичен съюз предупреждава, че количествата няма да са достатъчни.

Забавянето е свързано с промени в грипните щамове и производствени затруднения. Назалните ваксини за деца вече са налични, а най-подходящият период за ваксинация е октомври–ноември.

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Едната от двете инжекционни противогрипни ваксини изобщо няма да се продава в аптеките. За това сигнализират от Българския фармацевтичен съюз. Кои препарати все пак са налични и достатъчни ли са тези количества коментира магистър-фармацевтът и председател на Съюза Стефан Минков в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS .

Той посочи, че едната фирма, която произвежда ваксини, е изпратила официално уведомление до институциите, че тази година нейната ваксина ще се осигурява само по програмите на Министерството за лекарските практики – за пациенти над 65 години и за деца. Проблемите, които са посочени, са, че през август е получена информация за смяна на щамовете, което не е позволило на производителя на ваксини да реагира толкова бързо.

Освен това са имали и някои технологични проблеми и затова приоритетно ще изпълнят договорите с Министерството, но няма да бъдат в състояние да осигурят количества за свободния пазар, допълни той.

Другият производител на ваксини е информирал, че в периода от 9 до 13 ноември ще бъдат осигурени около 70 хиляди бройки за свободния пазар, извън тези, които ще осигурят и за лекарските практики, каза още фармацевтът. Той подчерта, че това количество е малко и разпространението му със сигурност ще бъде ограничено.

Минков прогнозира, че ваксините срещу грип няма да стигнат.

В България има две държавно финансирани програми за противогрипна ваксинация. Едната е за деца от 2 до 7 години и за деца с хронични заболявания до 18 години, а другата – за хората над 65 години. Минков заяви, че обещанието на фирмите е, че за тези пациенти ще има осигурени ваксини.

Експертът каза, че за деца до 17 години съществува вариант с назална противогрипна ваксина, която на този етап е осигурена за аптечния пазар.

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Кога може да се постави ваксини

Минков каза, че най-удачно е ваксината да бъде поставена през октомври или ноември. За януари месец вече каза, че е късно.

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Поставяне на ваксина в аптеките?

Председателят на Българския фармацевтичен съюз посочи още, че ако има опция за поставяне на ваксината в аптечната мрежа, това доста ще улесни процеса. Също така ще е и по-безопасно за самото съхранение на препарата. Той подчерта, че от Съюз настояват такава възможност да се разкрие и у нас, тъй като вече има и в чужбина и е доказала ефективността си.

Междувременно стана ясно, че инжекционните ваксини срещу сезонния грип се очаква да пристигнат в България до края на октомври. Причината за забавянето е свързана с производствения процес, а здравните власти нямат възможност да ускорят доставките. Това обясни министърът на здравеопазването Катя Ивкова във Велико Търново.

По думите ѝ производителите официално са уведомили Министерството на здравеопазването, че тази година са възникнали затруднения със сроковете за подготовка на ваксините за новия грипен сезон.

Причината е забавяне при предоставянето на щама от Световната здравна организация (СЗО), въз основа на който се изработват препаратите. Това е довело до изместване на производствения график и съответно на доставките. „Производителите са ни информирали официално с писмо, че тази година е забавено представянето на щама. Знаете, че СЗО предоставя щам, след което се правят ваксини и съответно производството се забавя“, посочи Ивкова.

Тя уточни, че здравното министерство е получило писменото уведомление на 29 септември, а първите официални доставки се очакват в края на настоящия месец. „Ние зависим от производителите и дистрибуторите. Няма какво допълнително да направим“, подчерта министърът.

За разлика от инжекционните препарати, назалните противогрипни ваксини за деца вече са налични при общопрактикуващите лекари. По думите на Ивкова имунизациите с тях са започнали.

Здравният министър коментира и информацията, че един от видовете нови противогрипни ваксини изобщо няма да бъде доставен в аптеките в страната. Тя потвърди, че производителите са уведомили институциите за липсата на планирана доставка на съответния препарат, но подчерта, че снабдяването на аптечната мрежа не се организира от държавата.

„Доставката в аптечната мрежа е съвсем друг въпрос, с който Министерството на здравеопазването и НЗОК не са ангажирани. Работим на свободен пазар в ЕС и дистрибуторите са тези, които трябва да реализират доставката на ваксини в търговската мрежа. Те работят по заявки“, обясни Ивкова. Според нея решението кои продукти да бъдат предлагани в аптеките зависи от производителите и търговските дружества, които организират вноса и разпространението им.