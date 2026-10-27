Кола се вряза в група хора в Германия, полицията откри огън

Автомобил се е врязал в група хора в Нойщад ам Рубенберге, Северна Германия, като са ранени 4–5 души, някои тежко, но никой не е в критично състояние.

Пътни полицаи са открили огън по автомобила малко преди полунощ в опит да го спрат; на мястото са открити и щети по няколко автомобила от куршуми и сблъсъци.

Заподозрените са избягали, изоставяйки колата, а броят им остава неизвестен. Според първоначалната версия на полицията действията може да са били умишлени, тъй като замесените хора са се познавали.

Autofahrer fährt in Menschengruppe – Polizei schießt auf Wagen https://t.co/8WjiOOHZAM https://t.co/Pqxq0jxKoF — WELT (@welt) October 27, 2026

Автомобил се е врязал в група хора тази нощ в Северна Германия, при което полицаи са открили огън по него, съобщи днес говорителка на германската полиция, цитирана от ДПА.

При инцидента в Нойщад ам Рубенберге - в провинция Долна Саксония, северозападно от град Хановер - са ранени четирима или петима души, някои от тях тежко. Никой обаче не е в критично състояние, поясни полицейската говорителка.

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Обстоятелствата около инцидента не са ясни. Заподозрените, които са били в автомобила, са избягали, изоставяйки колата. Не е известно и колко души са били те.

Според репортер на ДПА на мястото е имало щети по няколко автомобила - спукани гуми, разбити предни стъкла и дупки от куршуми.

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Случката се е разиграла малко преди полунощ пред пътни полицаи, извършващи в този момент проверка. Те са открили огън по врязалия се автомобил в опит да го спрат.

Според първата версия на полицията замесените в инцидента хора са се познавали, като действията на заподозрените спрямо групата, в която се е врязала колата, са били по-скоро умишлени.