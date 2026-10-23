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Шах и мат за рака? Персонализираните ваксини носят надежда за милиони пациенти

Новият подход е насочен към онкологично болни пациенти, чийто тумор вече е бил отстранен чрез хирургична операция

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 октомври 2026, 14:16
Шах и мат за рака? Персонализираните ваксини носят надежда за милиони пациенти
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock/GettyImages

Н ова персонализирана ваксина срещу рак, приложена заедно с широко използвано имунотерапевтично лекарство, е намалила риска от смърт на пациентите или завръщане на рака на кожата с 42% по време на голямо клинично изпитване.

Участващите изследователи твърдят, че резултатите могат да отбележат преломен момент в лечението на рака, сближавайки ни с крачка към персонализираната медицина.

Изпитването установи също така, че новата комбинация от лекарства намалява риска от разпространение на меланома (вид рак на кожата) с 38% за период от две години в сравнение със самостоятелната имунотерапия.

Производителите на лекарството, MSD и Moderna, заявяват, че същият подход вече се тества и срещу други тумори, включително рак на бъбреците, пикочния мехур и белите дробове.

Независими експерти по ракови заболявания описаха резултатите като впечатляващи, но казаха, че все още са необходими по-дългосрочни проучвания, за да се установи дали лечението наистина помага на повечето пациенти да живеят по-дълго, среднопогледнато, пише Би Би Си (BBC).

Персонализирана ваксина

Новият подход е насочен към онкологично болни пациенти, чийто тумор вече е бил отстранен чрез хирургична операция. В изпитването 1137 възрастни са получили Кейтруда (Keytruda) - утвърдено имунотерапевтично лекарство, което помага на имунната система на тялото да открива и атакува раковите клетки.

Около две трети са получили и експериментална ваксина, докато останалите са получили плацебо (фиктивно лекарство).

Ваксината, наречена Интисмеран (Intismeran), използва същата информационна РНК (mRNA) технология, както някои от ваксините срещу COVID-19.

Тя се персонализира за всеки пациент, като се използва информация от неговия собствен тумор, за да се обучи имунната система да разпознава раковите клетки и да ги атакува, ако се върнат.

Две години след началото на лечението, при пациентите, получили инжекцията, вероятността меланомът да се върне или да се разпространи в тялото е била значително по-малка.

„Персонализацията е следващото ниво и е наистина вълнуваща, това е невероятна технология. Въпросът е доколко наистина можем да докажем, че си заслужава, а това изпитване беше първото доказателство за принципа“, казва проф. Пипа Кори, консултант по медицинска онкология, която е помогнала за ръководенето на част от проучването с пациенти в болница „Аденбрук“ в Кеймбридж.

„Какво има за губене?“

Проф. Кори е работила с пациенти, включени в изпитването, сред които е и 75-годишният Тони Чапман, диагностициран с меланом през 2019 г. Туморът му е бил отстранен от гърдите, но по-късно под мишницата му се появила бучка. Било му съобщено, че ракът се е върнал и е необходима втора операция.

След това той се е записал като доброволец в проучването, но както всички останали участници, все още не знае дали му е била приложена експерименталната ваксина или плацебо заедно с имунотерапевтичното лечение.

„Това просто изглеждаше като наистина добър пример за придвижване на науката напред, както и за получаване на известна полза за самия теб, така че какво има за губене?“, казва Тони.

Три години по-късно той преминава през прегледи на всеки шест месеца и остава излекуван от рак.

Акциите на производителите на лекарства MSD (известни като Merck в САЩ) и Moderna скочиха, откакто двете компании за първи път загатнаха за успеха на ваксината през лятото. 

Инвеститорите обаче продадоха част от акциите в четвъртък, след като финансови анализатори заявиха, че резултатите не са били толкова силни, колкото тези от по-ранно, много по-малко изпитване.

И двете компании заявиха, че в момента „водят диалог с властите“, което подсказва, че биха могли да подадат молба за одобрение от регулаторните органи за лекарства още следващата година.

Широкото използване в Националната здравна служба (NHS) на Великобритания също ще зависи от цената, като се има предвид, че за всеки отделен пациент ще трябва да бъде извършен генетичен анализ на тумора и да бъде произведена персонализирана ваксина.

Изпитването ще продължи, за да могат участващите пациенти да бъдат наблюдавани както за да се види дали ракът се завръща с течение на времето, така и за да се оцени дали лекарството в крайна сметка им помага да живеят по-дълго.

Професор Алън Мелчър от Института за изследване на рака в Лондон, който не е участвал в проучването, описва резултатите като „много впечатляващи“. „Това е важно доказателство за принципа в тази област, въпреки че не бива да изпреварваме доказателствата. Не можем да предполагаме от едно изпитване за меланом, че същият подход ще работи при всички видове рак, и по-дългото проследяване ще бъде важно за разбирането на ефекта върху общата преживяемост“, каза той.

Пълните резултати от изпитването се очаква да бъдат представени на онкологичната конференция на Европейското общество по медицинска онкология (ESMO) в Мадрид в събота.

Те все още предстои да бъдат публикувани в рецензирано медицинско списание, където да могат да бъдат проучени подробно от независими експерти.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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