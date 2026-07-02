Ивайло Мирчев призова Десислава Атанасова да напусне Конституционния съд

“Кога Десислава Атанасова ще подаде оставка като конституционен съдия?”. С тези думи Ивайло Мирчев призова конституционния съдия и бивш председател на парламентарната група на ГЕРБ Десислава Атанасова да подаде оставка.

Причината е изнесена от вътрешния министър Демерджиев, в отговор на въпрос на Божидар Божанов, информация, че само няколко дни след като встъпи в длъжност в КС, Атанасова е пътувала с частен полет, заедно с Пеевски. По време на днешното изслушване на вътрешния министър в Народното събрание стана ясно и че бизнесменът Александър Сталийски също е пътувал с Пеевски през 2019 г.

Пеевски обвини Демерджиев в незаконно разследване на личния му живот

Изнесената от г-н Демерджиев днес информация за пътуванията на Пеевски с частни полети и произхода на средствата за него съответства на подадения преди няколко месеца от „Демократична България“ сигнал за съществени разминавания в декларираното и реалното имуществено състояние на Пеевски.

“Софийска градска прокуратура е смачкала сигнала за полетите на Пеевски и договарянето на обществени поръчки в Дубай. Но въпреки това днес министър Демерджиев изнесе огромни суми и десетки полети на Пеевски, без яснота откъде има пари за това,” заяви Божанов.