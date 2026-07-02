Костадинов: Ако Десислава Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка

С мятам, че в тази ситуация, ако Десислава Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка, каза лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.

По-рано на изслушването си в пленарна зала министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи, че е установено пътуване на 5 април 2024 г. с въздушен превозвач в от София - Дубай на Делян Пеевски с Десислава Атанасова. Тя бе избрана за член на Конституционния съд от квотата на Народното събрание на 19 януари 2024 г., а на 26 януари същата година официално встъпи в длъжност, според информация на сайта на Конституционния съд.

Костадинов посочи още, че от формацията ще поискат среща с патриарх Даниил по повод отхвърления вчера на Комисия по правата на човека и вероизповеданията законопроект за въвеждане на предмет „Добродетели и религия“ в българското образование. Костадинов съобщи, че ще внесат законопроекта отново след като мине законовия срок.

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„Ще искаме среща с Негово светейшество, на която ще кажем, че за нас е редно в тази ситуация, разбира се, не само от страна българската патриаршия, но и от страна другите утвърдени през вековете вероизповедания в България, по същия начин да излязат с категоричен призив към българския министър-председател да изпълни поне това, което обещаваше по време на кампанията си“, посочи той.

Костадинов обясни, че вчера на заседание на комисията законопроектът е бил отхвърлен, а най-голямата съпротива е била от представители на „Прогресивна България“.

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Преди шест дни имаше среща между българския министър-председател Румен Радев и българския патриарх Даниил по поводи, свързани и с въвеждането на религиозно образование в училище. За нас остава изключително необяснимо защо вчера най-голямата съпротива срещу въвеждането на такъв предмет в българското училище дойде точно от представители на „Прогресивна България“, някои от които, между другото, демонстрираха изключително голяма неграмотност, обяснявайки как в България няма подготвени хора, които да водят подобен предмет, при условие, че имаме не един, а два богословски факултета, от които в продължение на десетилетия се дипломираха хиляди изключително добре подготвени специалисти-богослови, каза Костадинов.

По думите му веднага след срещата в сайта на Министерския съвет е качена позиция, в която пише, че специално са обсъждали въпроса за въвеждането на предмета.

„Ако тази позиция на Румен Радев не се е променила, означава, че той не контролира собствената група. Ако пък контролира собствената група и тя на свой ред е гласувала против, това означава, че Румен Радев миналата седмица е излъгал не кой да е, а Негово светейшество българския патриарх“, каза Костадинов.