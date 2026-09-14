Свят

Финландия се присъедини към френската инициатива за ядрено възпиране на Макрон

С това държавите, участващи във френската инициатива, стават десет

14 септември 2026, 15:53
Финландия се присъедини към френската инициатива за ядрено възпиране на Макрон
Френският президент Еманюел Макрон и финландският му колега Александер Стуб   
Източник: БТА
  • Финландия се присъедини към френската инициатива за ядрено възпиране, с което участващите европейски държави стават 10; предстои създаване на обща ръководна група.
  • Инициативата предвижда Франция да разшири ядреното си възпиране към европейски съюзници чрез учения и потенциално разполагане на френски ядрени подразделения, но контролът върху оръжията остава у френския президент.
  • Финландия подчертава, че НАТО и ЕС остават основната ѝ рамка за сигурност и не планира ядрени оръжия в мирно време, въпреки че през юли премахна законовата забрана за тяхното разполагане.

Финландия реши да се присъедини към инициативата за ядрено възпиране, предложена от френския президент Еманюел Макрон на европейските държави, обявиха Франция и Финландия в обща декларация, цитирана от Франс прес. С това държавите, присъединили се към френската инициатива, стават десет, отбелязва агенцията. 

"През следващите месеци ще бъде създадена ръководна група по въпросите за ядреното възпиране, която ще започне осъществяването на сътрудничеството в тази област", се посочва в декларацията. 

Въпреки че Франция остава единствената европейска държава, притежаваща ядреното оръжие, наред с Великобритания, инициативата включва и други европейски държави, които желаят да се ползват от френското ядрено възпиране. Те обаче нямат последната дума по използването на ядреното оръжие, което остава част от правомощията на френския президент.

Финландският президент Александер Стуб изтъкна в публикация в социалната мрежа Екс, че френската инициатива има за цел "преди всичко да укрепи европейската сигурност и да предотврати ескалация, без да замести ядреното възпиране на НАТО".

Осем държави влизат под „ядрения чадър“ на Франция

"За Финландия приоритетната рамка за действие ще остане НАТО и Европейският съюз", допълни Стуб, като уточни, че страната му не възнамерява да разполага ядрени оръжия на своя територия в мирно време.

Изявлението на финландския и френския държавен глава се появяват в контекст, в който се създава ново стратегическо партньорство между двете държави. То ще бъде подписано от министрите на външните работи на Франция и Финландия този следобед в Хелзинки.

В реч, произнесена от стратегическата военна база "Ил Лонг", близо до френския град Брест, Еманюел Макрон обяви обновяването на френската доктрина за ядрено възпиране.

Тя се състои в разширяване на ядреното възпиране на Франция към нейните европейски съюзници чрез провеждането на съвместни учения и, потенциално, чрез разполагане на подразделения на френските ядрени войски извън националните граници, като същевременно Франция ще си запази контрола над ядреното оръжие.

Финландия отменя пълната забрана за разполагане на ядрени оръжия

Осем държави първоначално се включиха в новата доктрина. Това бяха Великобритания, Германия, Полша, Нидерландия, Белгия, Гърция, Швеция и Дания. През май към тях се присъедини и Норвегия.

Финландия, която има обща граница с Русия, простираща се на 1340 километра, активизира усилията си в областта на отбраната подобно на много други европейски държави след нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г.

Страната сложи край на няколко десетилетия военна неутралност, като се присъедини към НАТО през април 2023 г. 

През юли финландският парламент прие ново законодателство, което премахна забраната за разполагане на ядрени оръжия на финландска територия.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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