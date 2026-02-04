Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично

"Познавах ги. Иво, Дечо и Пламен. Лично. Подкрепях каузата им, включително заради тях самите - лично. И преживявам това, което се случи. Виждам какво се пише днес – паравоенни, сектанти, мрежи за трафик на хора, конспирации. Виждам и как по учебник, по най-добрите КГБ методи, за 24 часа се сглобява "история", която после се лепи на мен".

Това заяви във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев в коментар на случая със запалената хижа "Петрохан", в която бяха намерени проестреляни телата на трима мъже. А днес и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов заяви, че се издирва лицето Ивайло Калушев, като има индикации, че може да е отнело живота си.

"Една и съща схема. Без факти. Без срам. Вместо да се зададат истинските въпроси, се търси удобен виновен. Някой пита ли се защо животът се върна в планината? Защо отново имаше сърни, вълци, мечки? Дали това е случайно - или е резултат от години ежедневни усилия срещу бракониери, които избиват по 10–15 животни наведнъж - за удоволствие? Случайно ли изчезнаха дървосекачите? Или беше резултат от последователна битка за опазване на 200–300-годишна букова гора - гора, за която местни деребеи и ДПС-структури открито се бяха заклели, че ще бъде изсечена? Някой ще попита ли за мигрантските канали, за които те помагаха на Гранична полиция да противодейства? Това са истинските въпроси", обяви Терзиев.

Така той коментира, че неправителствена паравоенна организация е "охранявала" гората над прохода "Петрохан" на около 20 км от София.

"А отговорите са ясни и проверими. Дейностите им се извършваха с разрешение от МОСВ и в рамките на закона. Какво и защо съм им бил дал аз стана важно, само за да се отклони вниманието от реалната тема и да се свали отговорността от разследващите. Отговарям: Помагал съм им открито, наред с много други хора. Дарих средства по банков път за електрически мотори, за да се придвижват тихо, така че бракониерите да не ги чуват от съседни ридове, и животните да не бъдат плашени по време на обходи. Целта им беше чрез модерни технологии и подходи да покажат как малък брой добре подготвени хора могат ефективно да опазват голяма територия. Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение. И не съжалявам нито за миг. Това бяха хора, които не просто пазеха природата, а я познаваха в дълбочина. Едни от най-добрите пещерняци в България. И едни от най-добрите пещерни водолази в света. Хора с изключителна подготовка, дисциплина и уважение към живота - над и под земята", подчерта Терзиев.

Отделно - твърдението, че пътеката е била "затворена", просто не е вярно. Минавал съм по нея многократно. Пътеката минава над хижата и е била използвана нормално от туристи. Ако има каквато и да било информация, която подкрепя всички тези ужасни обвинения, тя трябва да бъде извадена с факти от разследващите органи. Всичко друго е клевета - особено когато се хвърля по адрес на хора, които вече не могат да кажат нито дума в своя защита. А ние, като общество, не трябва да сме слепи за случващото се в планините ни - безмилостна сеч, изчезнали диви животни, канали превърнати в магистрали. И не трябва да позволяваме някой да очерня мъртвите. Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг", заяви Терзиев.

"Какво точно е довело до трагедията - никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина. И тя говори много за това колко прогнила е системата, в която живеем. И колкото и да е трудно в такива моменти, толкова по-голяма трябва да бъде мотивацията на всеки от нас да остане в България и да се бори за по-добро", заключи кметът на София.