Световната банка отпуска на Украйна $841 млн. с гаранции от Канада

- Украйна ще получи 841 млн. долара бюджетна подкрепа от Световната банка, гарантирана от канадското правителство.
- Средствата ще бъдат използвани за пенсионни плащания на фона на бюджетния дефицит и финансовия дисбаланс в страната.
- Канада води преговори за участие в 90-милиардния евро заем на ЕС за Украйна, като част от усилията си да задълбочи връзките с Европа.
УКРАИНА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧИТ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ 841 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ОТ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПОД ГАРАНТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАНАДЫ— ТТ-ИНФО (@TT_TTINFO) September 14, 2026
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Украйна ще получи скоро 841 млн. долара бюджетна подкрепа от Световната банка с гаранции от канадското правителство. Това съобщи днес украинският премиер Серхий Корецки, цитиран от Ройтерс.
"На фона на бюджетния дефицит и дисбаланса в публичните финанси това е изключително важна и навременна подкрепа", заяви Корецки в "Телеграм".
Световната банка отпуска $1,5 млрд. за възстановяване на Украйна
Средствата ще бъдат насочени към пенсионни плащания.
Канада води преговори за участие в заема на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро на фона на усилията да укрепи връзките си с Европа и да намали зависимостта си от САЩ.