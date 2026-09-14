Световната банка отпуска на Украйна $841 млн. с гаранции от Канада

Украйна ще получи 841 млн. долара бюджетна подкрепа от Световната банка, гарантирана от канадското правителство.

Средствата ще бъдат използвани за пенсионни плащания на фона на бюджетния дефицит и финансовия дисбаланс в страната.

Канада води преговори за участие в 90-милиардния евро заем на ЕС за Украйна, като част от усилията си да задълбочи връзките с Европа.

УКРАИНА В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПОЛУЧИТ НА ВЫПЛАТУ ПЕНСИЙ 841 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ОТ ВСЕМИРНОГО БАНКА ПОД ГАРАНТИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАНАДЫ

Читать: https://t.co/9yPfX64K0M#Украина #банк #пенсии pic.twitter.com/BAZNOHpR9r — ТТ-ИНФО (@TT_TTINFO) September 14, 2026

Украйна ще получи скоро 841 млн. долара бюджетна подкрепа от Световната банка с гаранции от канадското правителство. Това съобщи днес украинският премиер Серхий Корецки, цитиран от Ройтерс.

"На фона на бюджетния дефицит и дисбаланса в публичните финанси това е изключително важна и навременна подкрепа", заяви Корецки в "Телеграм".

Световната банка отпуска $1,5 млрд. за възстановяване на Украйна

Средствата ще бъдат насочени към пенсионни плащания.

Канада води преговори за участие в заема на ЕС за Украйна на стойност 90 милиарда евро на фона на усилията да укрепи връзките си с Европа и да намали зависимостта си от САЩ.