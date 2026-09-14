България

Ново огнище край Петрич: Пожар избухна в сметище край Кърналово

На място е изпратен един екип на пожарната, като произшествието не е довело до сериозни последствия

14 септември 2026, 14:41
Ново огнище край Петрич: Пожар избухна в сметище край Кърналово
Снимката е илюстративна   
Източник: БГНЕС
  • Пожар е избухнал в нерегламентирано сметище край село Кърналово, като един пожарен екип е овладял ситуацията без сериозни последствия.
  • През почивните дни в района са регистрирани още два пожара, основно в сухи треви, но без значителни щети; захлаждането успокоява пожарната обстановка.
  • През август в община Петрич са регистрирани 75 пожара, от които 6 са причинили материални щети, а повечето са били в сухи треви, храсти и при горене на отпадъци.
Пожар избухна край Кърналово:
Пожар избухна край Кърналово: Източник: БТА

Пожар е възникнал днес в нерегламентирано сметище в района на село Кърналово, община Петрич. Това съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ (РСПБЗН) – Петрич. На място е изпратен един екип на пожарната. Произшествието не е довело до по-сериозни последствия.

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През почивните дни обстановката в района е била спокойна. Регистрирани са два пожара, при които основно са горели сухи треви, без да са нанесени сериозни щети. По думите на главен комисар Тилев захлаждането през последните дни също допринася за по-спокойната пожарна обстановка.

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Общо 75 пожара са регистрирани на територията на община Петрич през август, като шест от тях са били с материални щети, съобщи главен инспектор Стоян Тилев. Останалите 69 пожара са били без преки материални загуби. В основната си част те са възникнали в сухи треви, дървета и храсти, както и при горене на отпадъци, уточни главният инспектор.

  • Как да предотвратим пожар на открито?

Предотвратяването на пожари на открито обхваща комплекс от мерки и практики, насочени към намаляване на риска от възникване и разпространение на неконтролируем огън в природна среда, като гори, пасища, земеделски земи и храстови масиви. Пожарите на открито, често наричани горски или полски пожари, представляват сериозна заплаха за човешкия живот, имуществото, екосистемите и икономиката. Тъй като преобладаващата част от тези пожари са причинени от човешка дейност, превенцията е от ключово значение за тяхното ограничаване.

  • Основни причини и рискови фактори

Основен катализатор за възникването на пожари на открито е комбинацията от природни условия и човешка небрежност. Продължителните периоди на засушаване, високите температури и силният вятър създават предпоставки за лесно възпламеняване и бързо разпространение на огъня. Сухата растителност (треви, листа, клони) се превръща в леснозапалим материал.Човешката дейност остава водеща причина за възникването на пожари. Сред най-честите причини са: 

  1. Небрежно боравене с открит огън:
  2. Палене на огън за барбекю, къмпинг или отопление на нерегламентирани места, оставянето му без надзор или неправилното му загасяване.
  3. Изгаряне на отпадъци: Почистването на земеделски площи, пасища или дворове чрез изгаряне на суха трева, стърнища и битови отпадъци е изключително рискова практика, особено при ветровито време.
  4. Изхвърляне на незагасени фасове: Незагасената цигара, изхвърлена от автомобил или сред суха трева, е честа причина за възникване на пожар.
  5. Технически неизправности и искри: Искри от селскостопанска техника по време на жътва, от ауспуси на автомобили или от неизправни електропроводи могат да възпламенят суха растителност.
  6. Умишлени палежи: Значителен дял от пожарите са резултат от умишлени действия.
  • Мерки за превенция

Превантивните мерки са насочени както към индивидуалната отговорност, така и към организираните дейности за управление на риска.

  1. Отговорно поведение в природата: Паленето на огън трябва да се извършва само на специално обозначени и обезопасени за целта места (огнища, барбекюта). Около огъня трябва да се почисти периметър от поне няколко метра от сухи листа и треви. Огънят никога не трябва да се оставя без надзор и преди напускане на мястото трябва да бъде обилно полят с вода или затрупан с пръст, докато пепелта изстине напълно.
  2. Забрана за изгаряне на отпадъци: По време на пожароопасния сезон (обикновено от пролетта до есента) в много държави е в сила забрана за палене на огън на открито и изгаряне на растителни отпадъци в земеделските земи и в близост до горски територии.
  3. Поддръжка на имоти: Собствениците на имоти, граничещи с гори или полета, трябва редовно да почистват терените си от суха растителност, храсти и клони, създавайки по този начин „защитни зони“, които да забавят разпространението на евентуален пожар.
  4. Безопасност при работа с техника: Препоръчително е работата със селскостопанска техника в сухи полета да се избягва в най-горещите часове на деня. Машините трябва да бъдат оборудвани с пожарогасители.Значението на превенцията е огромно, тъй като тя е най-ефективният и икономически изгоден начин за защита на природните богатства, опазване на биоразнообразието и предотвратяване на материални щети и човешки трагедии.

 

Източник: БТА    
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