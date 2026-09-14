Русия удари край полската граница, ЕК предупреди за заплахата

Европейската комисия остро осъди последните руски въздушни удари по полско-украинската граница, включително атака срещу пътнически влак.

Брюксел заяви, че приема изключително сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС и работи за засилване на защитата срещу тях.

ЕК потвърди подкрепата си за Украйна и правото ѝ на самоотбрана, като припомни отпуснатите 6,1 млрд. евро за укрепване на украинската противовъздушна отбрана.

No confirmed hit on train with Boris Johnson NATO advisers.

Russian drone attack near Polish border reported; train stopped & evacuated.



No evidence of targeted specific VIP train or sent deliberate NATO message.



Claims appear exaggerated / unverified.



#Ukraine #Russia pic.twitter.com/sEM70JuXsR — Devesh , वनवासी (@Devesh81403955) September 13, 2026

Силно осъждаме последните руски въздушни удари по полско-украинската граница, включително срещу пътнически влак, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

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Възприемаме възможно най-сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС, добави говорителят. Правим всичко по силите си да подобрим възможностите си пред лицето на тези заплахи, посочи той.

ЕК дава още 6,1 милиарда евро за отбраната на Украйна

Оставаме твърдо до Украйна и се застъпваме за правото й на самоотбрана срещу руското насилие, допълни говорителят. Той отбеляза, че миналата седмица ЕК осигури за Киев финансиране, насочено към укрепване на противовъздушната отбрана.