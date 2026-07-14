До края на юли ще стане ясно кой български град ще домакинства "Евровизия 2027"

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До 31 юли ще стане ясно кой български град ще бъде домакин на „Евровизия 2027“, съобщи генералният директор на БНТ Милена Милотинова.

Бургас и София продължават в следващия етап от процедурата, а Варна и Пловдив също са представили свои кандидатури.

Победителят ще бъде избран след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития.

България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

До края на юли ще стане ясно кой български град ще бъде избран за домакин на песенния конкурс „Евровизия 2027“. Това обяви генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова.

Тя поздрави Бургас и София за класирането им в следващия етап от процедурата, както и Варна и Пловдив за подготвените кандидатури.

София, Пловдив Бургас и Варна подадоха кандидатури за „Евровизия 2027“

„До 31 юли оценителната комисия трябва да приключи своята работа и след това ще бъде обявен градът победител“, поясни Милотинова.

След финалната оценка ще стане ясно кой град ще приеме едно от най-големите музикални събития в света през 2027 г. Кандидатурите бяха оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс.

Бургас и София останаха в надпреварата за „Евровизия“ 2027

Как се стигна дотук?

Припомняме, че DARA и песента „Bangaranga“ донесоха на България първата победа в историята на страната на песенния конкурс „Евровизия“. Триумфът се случи на 70-ото издание на конкурса във Виена през 2026 г., където българската представителка спечели както вота на професионалните журита, така и зрителския вот.

България записа най-големия успех в историята си на „Евровизия“, след като Дара триумфира с песента „Bangaranga“. Страната ни участва в конкурса от 2005 г., като до този момент най-добрите резултати бяха второто място на Кристиан Костов през 2017 г. с „Beautiful Mess“ и четвъртото място на Поли Генова през 2016 г. с „If Love Was a Crime“.

Победата на Дара идва след завръщането на България в конкурса след няколкогодишно отсъствие. „Bangaranga“ получи общо 516 точки - 204 от националните журита и 312 от зрителския вот. Песента спечели и двете класации, което е рядко постижение в историята на конкурса.

Успехът беше определян като исторически и заради разликата между първото и второто място. България спечели с 173 точки преднина - най-голямата разлика в историята на „Евровизия“, надминавайки досегашния рекорд на Александър Рибак с „Fairytale“.

Песента „Bangaranga“ съчетава модерен поп звук с елементи, вдъхновени от български фолклорни мотиви. Автори на композицията са Ан Джудит Стокке Вик, Дара Йотова, Димитрис Контопулос и Моноир.

Самата Дара е сред най-разпознаваемите имена в съвременната българска поп музика. Тя придобива популярност още като тийнейджър, а сред най-успешните ѝ песни са „Thunder“, „Call Me“ и „Mr. Rover“. Със своята сценична енергия и модерен стил тя се превърна в едно от лицата на новото поколение български изпълнители.

Вижте в нашата галерия: Дара излезе първа на втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“