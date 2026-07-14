България

До края на юли ще стане ясно кой български град ще домакинства "Евровизия 2027"

Четири български града подадоха кандидатури, но София и Бургас продължават в следващия етап

14 юли 2026, 10:55
Кой е Стоян Мавродиев? От депутат и шеф на КФН до обвиняем по дело за кредит от 150 млн. лева

Кой е Стоян Мавродиев? От депутат и шеф на КФН до обвиняем по дело за кредит от 150 млн. лева
Радев от Париж: Не приемам критики, помощ и акъл от партии, докарали страната до тази катастрофа

Радев от Париж: Не приемам критики, помощ и акъл от партии, докарали страната до тази катастрофа
„Извадих му ключовете и чаках полицията“: Как гражданин спря шофьор с 3,16 промила в Бургас

„Извадих му ключовете и чаках полицията“: Как гражданин спря шофьор с 3,16 промила в Бургас
Дийпфейк измама: „Oткраднаха“ лицето на Лилия Маравиля с AI

Дийпфейк измама: „Oткраднаха“ лицето на Лилия Маравиля с AI
Съдия Георги Ушев наруши мълчанието: Злоупотребявал ли е със СРС-та

Съдия Георги Ушев наруши мълчанието: Злоупотребявал ли е със СРС-та
Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад за националния празник на Франция

Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад за националния празник на Франция
След часове излизат резултатите за гимназиите: Кои училища остават най-желани в София

След часове излизат резултатите за гимназиите: Кои училища остават най-желани в София
Белград върна Стоян Мавродиев в София

Белград върна Стоян Мавродиев в София
  • До 31 юли ще стане ясно кой български град ще бъде домакин на „Евровизия 2027“, съобщи генералният директор на БНТ Милена Милотинова.
  • Бургас и София продължават в следващия етап от процедурата, а Варна и Пловдив също са представили свои кандидатури.
  • Победителят ще бъде избран след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития.

България започва подготовка за домакинство на "Евровизия" 2027

До края на юли ще стане ясно кой български град ще бъде избран за домакин на песенния конкурс „Евровизия 2027“. Това обяви генералният директор на Българската национална телевизия (БНТ) Милена Милотинова.

Тя поздрави Бургас и София за класирането им в следващия етап от процедурата, както и Варна и Пловдив за подготвените кандидатури.

София, Пловдив Бургас и Варна подадоха кандидатури за „Евровизия 2027“

„До 31 юли оценителната комисия трябва да приключи своята работа и след това ще бъде обявен градът победител“, поясни Милотинова.

След финалната оценка ще стане ясно кой град ще приеме едно от най-големите музикални събития в света през 2027 г. Кандидатурите бяха оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс.

Бургас и София останаха в надпреварата за „Евровизия“ 2027

Как се стигна дотук?

Припомняме, че DARA и песента „Bangaranga“ донесоха на България първата победа в историята на страната на песенния конкурс „Евровизия“. Триумфът се случи на 70-ото издание на конкурса във Виена през 2026 г., където българската представителка спечели както вота на професионалните журита, така и зрителския вот.

България записа най-големия успех в историята си на „Евровизия“, след като Дара триумфира с песента „Bangaranga“. Страната ни участва в конкурса от 2005 г., като до този момент най-добрите резултати бяха второто място на Кристиан Костов през 2017 г. с „Beautiful Mess“ и четвъртото място на Поли Генова през 2016 г. с „If Love Was a Crime“.

Победата на Дара идва след завръщането на България в конкурса след няколкогодишно отсъствие. „Bangaranga“ получи общо 516 точки - 204 от националните журита и 312 от зрителския вот. Песента спечели и двете класации, което е рядко постижение в историята на конкурса.

Успехът беше определян като исторически и заради разликата между първото и второто място. България спечели с 173 точки преднина - най-голямата разлика в историята на „Евровизия“, надминавайки досегашния рекорд на Александър Рибак с „Fairytale“.

Песента „Bangaranga“ съчетава модерен поп звук с елементи, вдъхновени от български фолклорни мотиви. Автори на композицията са Ан Джудит Стокке Вик, Дара Йотова, Димитрис Контопулос и Моноир.

Самата Дара е сред най-разпознаваемите имена в съвременната българска поп музика. Тя придобива популярност още като тийнейджър, а сред най-успешните ѝ песни са „Thunder“, „Call Me“ и „Mr. Rover“. Със своята сценична енергия и модерен стил тя се превърна в едно от лицата на новото поколение български изпълнители.

Вижте в нашата галерия: Дара излезе първа на втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“

Дара излезе първа на втория полуфинал на „Евровизия“ с „Бангаранга“
7 снимки
f
f
f
f
Източник: БНТ    
Евровизия 2027 БНТ Песенен конкурс Град домакин София Бургас Избор на град Милена Милотинова Музикално събитие Оценителна комисия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Белград върна Стоян Мавродиев в София

Белград върна Стоян Мавродиев в София

Край на фамилията Пит: Децата на Брад Пит му нанесоха нов удар

Край на фамилията Пит: Децата на Брад Пит му нанесоха нов удар

Осигуровките скачат от август: кой ще плаща повече

Осигуровките скачат от август: кой ще плаща повече

Финал преди финала: Ямал и Мбапе повеждат Испания и Франция в яростна война

Финал преди финала: Ямал и Мбапе повеждат Испания и Франция в яростна война

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
Факт: първата в света стачка срещу хуманоидните роботи е в ход

Факт: първата в света стачка срещу хуманоидните роботи е в ход

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 2 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 3 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 2 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Принц Хари, съпругата му Меган и синът им Арчи през 2019 г.

По стъпките на Даяна: Принц Хари разкри как отглежда децата си

Любопитно Преди 24 минути

Принц Хари сподели, че следва примера на принцеса Даяна, като прегръща силно децата си в трудни моменти. Интервюто идва в навечерието на първото посещение на 7-годишния Арчи и 5-годишната Лилибет при техния дядо, крал Чарлз Трети, от 4 години насам

Свят без „Бийтълс“ и мисия без граници в осмата седмица на „Великият понеделник”

Свят без „Бийтълс“ и мисия без граници в осмата седмица на „Великият понеделник”

Любопитно Преди 45 минути

Зрителите на KINO NOVA избират между премиерна романтична комедия и завладяващ екшън

Митът, който оживя: Противоречивата „Одисея“ на Нолан и модното господство на Зендая

Митът, който оживя: Противоречивата „Одисея“ на Нолан и модното господство на Зендая

Любопитно Преди 1 час

Дълбокият разказ за най-оспорвания филм на Кристофър Нолан „Одисея“ и как модната икона Зендая превърна престурнето в митичен спектакъл. Истината за ролята ѝ на Атина, тайната сватба с Том Холанд и дрехите, които пренаписаха историята на висшата мода

Омбудсманът Велислава Делчева

„Ежедневна битка“: Омбудсманът поиска по-добра защита за учениците със специални нужди

България Преди 1 час

Велислава Делчева подкрепя промените в закона, но настоява за възможност за комбинирано обучение и осигуряване на реален финансов ресурс

Тол камерите ще следят повече от скоростта: Държавата готви единна система за по-строг контрол на пътя

Тол камерите ще следят повече от скоростта: Държавата готви единна система за по-строг контрол на пътя

България Преди 1 час

Целта е институциите да обменят информация в реално време и да реагират превантивно, преди да се стигне до тежки нарушения и катастрофи

Гърците протестират за по-високи заплати

Гърците протестират за по-високи заплати

БезГранично Преди 1 час

Синдикатът на държавните служители организира днешната стачка

Шофьор с книжка от 10 месеца блъсна 7-годишно дете в Бургас

Шофьор с книжка от 10 месеца блъсна 7-годишно дете в Бургас

България Преди 1 час

По информация на полицията момичето излязло внезапно на пътното платно

,

30 са вече жертвите в смъртоносния пожар в бар в Банкок

Свят Преди 1 час

Ранените са 70, от които 24 остават в критично състояние

Нова система срещу имотните измами: Общината и прокуратурата с мерки за ранно разкриване на рискови случаи

Нова система срещу имотните измами: Общината и прокуратурата с мерки за ранно разкриване на рискови случаи

България Преди 1 час

Предвижда се по-строг контрол при процедури за придобиване на имоти чрез обстоятелствени проверки и по-бързо подаване на сигнали при съмнения за измама

Цените на петрола скочиха до едномесечен връх заради новата военна ескалация в Близкия изток

Цените на петрола скочиха до едномесечен връх заради новата военна ескалация в Близкия изток

Свят Преди 1 час

Петролът поскъпна до 4-седмичен връх след нови американски удари срещу Иран и блокада на пристанищата му. Напрежението ескалира допълнително, след като ирански ракети удариха три танкера в Ормузкия проток, свивайки корабния трафик

Нови случаи на ебола: САЩ ограничиха пътуванията от ДР Конго

Нови случаи на ебола: САЩ ограничиха пътуванията от ДР Конго

Свят Преди 1 час

Мерките предвиждат задължителен 21-дневен престой в трета държава за пътници, пристигащи от засегнатия регион

,

Футболът – ползи, рискове и как да не се контузим на мач с приятели

Любопитно Преди 1 час

Футболът е перфектната интервална тренировка за топене на калории, но крие капани. Вижте кои са 5-те най-чести контузии на терена и защо коленете страдат най-много

След атака срещу летището в Сана: Хутите удариха Саудитска Арабия с ракети и дронове

След атака срещу летището в Сана: Хутите удариха Саудитска Арабия с ракети и дронове

Свят Преди 2 часа

Йеменските бунтовници заявиха, че нападението е отговор на удари по контролираната от тях столица, докато Рияд съобщи за прехванати ракети

Как да намалим подуването и да се погрижим за тялото си

Как да намалим подуването и да се погрижим за тялото си

Любопитно Преди 2 часа

Френският наръчник за лимфен дренаж

Жена снима мощни вълни на крайбрежна променада по време на буря.

Бурята „Бави“ удари Китай: Над 260 000 души са евакуирани, наводненията продължават

Свят Преди 2 часа

Тропическата буря затвори училища, наруши транспорта и носи опасни валежи към Корейския полуостров.

Сградата на унгарския парламент.

Унгария прие конституционни промени, които могат да доведат до импийчмънт на президента Тамаш Шуйок

Свят Преди 2 часа

Парламентът одобри текстове, ограничаващи мандатите на депутати и съдии, а Петер Мадяр предупреди за процедура по отстраняване

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

10 най-популярни американски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Саня Армутлиева бере диви ягоди, лекува стреса в планината

Edna.bg

Почитаме Св. Акила - празнуват имената, символ на орловия дух

Edna.bg

Всички погледи са насочени към Франция и Испания - феновете са на ход

Gong.bg

Нападател на Септември заминава за Русия?

Gong.bg

Конвоираха Стоян Мавродиев от Сърбия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Радев от Париж: Решението за Украйна е в дипломацията, а не в нова военна помощ (ВИДЕО)

Nova.bg