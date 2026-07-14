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Ако не изберете пенсионен фонд, възрастта ще определя къде отиват парите ви

През първата година служебното разпределение ще зависи от удръжките и избора на осигурените, а доходността ще се включи по-късно

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

14 юли 2026, 16:22
Ако не изберете пенсионен фонд, възрастта ще определя къде отиват парите ви
Новите правила ще важат за хората, които не са избрали сами пенсионен фонд.   
Източник: istock

Хората, които са задължени да се осигуряват за втора пенсия, но не изберат сами универсален или професионален пенсионен фонд в законовия срок, ще бъдат разпределяни по нови правила.

НАП публикува за обществено обсъждане проект на нова инструкция, която трябва да замени действащия ред от 2006 г. Документът урежда служебното разпределение на хората, които не са избрали универсален или професионален пенсионен фонд, и трябва да бъде приет от Комисията за финансов надзор и от Управителния съвет на НАП.

Най-съществената промяна е, че при универсалните фондове възрастта на човека ще определя към какъв тип инвестиционен портфейл да бъдат насочени средствата му. След това формулата ще определя какъв брой лица да получи всеки фонд или подфонд, а конкретните хора ще бъдат разпределяни на случаен принцип. При изчислението ще се отчитат удръжките, броят на приетите индивидуални заявления през предходното тримесечие и на по-късен етап – постигнатата доходност.

Проектът все още не е окончателно приет. Възрастовото разпределение произтича от промените в Кодекса за социално осигуряване, а проектът на инструкция урежда как ще се прилага на практика.

За кого се отнасят новите правила

Служебно ще бъдат разпределяни хората, за които е възникнало задължение да се осигуряват в универсален или професионален пенсионен фонд, но:

  • не са подали заявление за участие в предвидения срок;
  • са подали заявление в повече от един фонд;
  • са подали нередовно заявление.

Това не означава, че всички вече осигурени ще бъдат преразпределени автоматично. Инструкцията урежда случаите, в които човек не е направил валиден личен избор и системата трябва да определи фонд вместо него.

При професионалните пенсионни фондове от служебното разпределение ще бъдат изключвани хората, които вече са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Възрастта ще определя инвестиционния профил

За хората, които подлежат на служебно разпределение в универсален пенсионен фонд, първо ще се определя подходящият вид подфонд според възрастта им към деня на разпределението:

  • динамичен подфонд – до навършване на 50 години;
  • балансиран подфонд – от 50 години до три години преди достигане на общата пенсионна възраст;
  • консервативен подфонд – когато до пенсионната възраст остават три години или по-малко.

Едва след това ще се определя в подфонда на кое пенсионноосигурително дружество да попадне конкретният човек.

Логиката е свързана с т.нар. жизнен цикъл. При по-младите има повече време до пенсиониране и по-дълъг хоризонт за преодоляване на временни спадове на пазарите. Затова средствата им могат да бъдат насочвани към по-динамичен портфейл. С приближаването на пенсията инвестиционният риск постепенно трябва да намалява, за да се ограничи опасността силен пазарен спад да засегне спестяванията непосредствено преди пенсиониране.

Възрастта ще определя инвестиционния профил при служебното разпределение.
Възрастта ще определя инвестиционния профил при служебното разпределение. Източник: istock

Това възрастово разделение важи за универсалните пенсионни фондове. Професионалните фондове, в които се осигуряват работещите при условията на първа и втора категория труд, няма да се делят на динамични, балансирани и консервативни подфондове.

Как ще се избира конкретното пенсионно дружество

След като бъде определен видът на подфонда, служебното разпределение по постоянния модел ще се извършва по три критерия:

  • 45% – постигната доходност;
  • 45% – размер на удръжката от всяка осигурителна вноска;
  • 10% – брой приети индивидуални заявления за участие във фонда.

Целта, посочена в мотивите към проекта, е по-голяма тежест да получат показателите, които най-пряко влияят върху размера на пенсионните спестявания – резултатите от управлението и удръжките от вноските.

Броят на хората, които доброволно са избрали даден фонд, ще продължи да има значение, но тежестта му ще бъде ограничена до 10%. Причината е, че този показател може да отразява не само доверието на осигурените, но и мащаба на търговската мрежа и активността на съответното дружество.

По-ниските удръжки ще носят по-голям дял

При критерия за удръжките разпределението ще бъде обратнопропорционално на начислявания размер.

Това означава, че колкото по-ниска е удръжката от всяка осигурителна вноска в съответния подфонд или професионален фонд, толкова по-голям дял от служебно разпределяните хора може да получи той по този критерий.

Ще се използват данните за тримесечието, предхождащо съответното служебно разпределение.

Как ще участва доходността

Доходността ще се изчислява на годишна база и по постоянния модел ще обхваща предходен петгодишен период.

Резултатът на всеки подфонд или професионален фонд ще се сравнява с показател, определян и обявяван от Комисията за финансов надзор. За да участва в разпределението по критерия „доходност“, фондът не трябва да изостава от този показател с повече от допустимото отклонение.

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При пълен петгодишен период допустимите отклонения са:

  • 3 процентни пункта за динамичните подфондове;
  • 1,75 процентни пункта за балансираните подфондове и професионалните пенсионни фондове;
  • 1,25 процентни пункта за консервативните подфондове.

По-широкото отклонение при динамичните подфондове отчита по-високия риск и по-силните пазарни колебания, които могат да съпътстват този инвестиционен профил.

Фонд, който остане под допустимата граница, няма да бъде изключен от цялото служебно разпределение. Той няма да получава хора само от частта, която се разпределя според доходността, но ще продължи да участва по критериите за удръжки и приети заявления.

Ако нито един подфонд от съответния вид или нито един професионален фонд не покрие изискването за доходност, тогава 90% от лицата ще се разпределят според удръжките, а 10% – според броя на приетите заявления.

През 2027 г. доходността няма да се отчита

Пълната формула няма да започне да действа веднага.

През 2027 г. служебното разпределение ще се извършва само по два критерия:

  • 50% според размера на удръжките;
  • 50% според броя на приетите индивидуални заявления.

Доходността няма да участва през тази първа година.

Първото служебно разпределение по пълната формула – 45% доходност, 45% удръжки и 10% заявления, е предвидено за февруари 2028 г.

Защо и след това ще има преходен режим

И през 2028 г. новите подфондове още няма да разполагат с пълна петгодишна история. Затова проектът предвижда преходни допустими отклонения за периода до края на 2031 г.

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При доходност, изчислена само за една година, допустимото отклонение ще бъде:

  • 12,5 процентни пункта за динамичен подфонд;
  • 7,5 процентни пункта за балансиран подфонд и професионален пенсионен фонд;
  • 5 процентни пункта за консервативен подфонд.

С натрупването на по-дълга история тези граници постепенно ще намаляват. При период от четири години и три тримесечия те ще достигат съответно 3,5, 2 и 1,5 процентни пункта, преди да се премине към постоянните стойности за пълен петгодишен период.

В мотивите е посочено, че прекалено строгото сравнение върху кратък период може да наказва фондове за временни пазарни колебания и да ги насърчава да следват механично показателя за сравнение, вместо собствена дългосрочна инвестиционна стратегия.

Какво ще става с нов фонд без достатъчно история

Проектът урежда и случаите, когато подфонд или професионален пенсионен фонд е учреден след 1 януари 2027 г. и още няма петгодишна доходност.

За целите на служебното разпределение ще му бъде приписвана средната претеглена доходност на останалите фондове от същия вид, които участват по критерия „доходност“.

При изчислението ще се отчита и делът на нетните активи на всеки от тях. Така новият фонд няма да бъде автоматично изключен само защото няма достатъчно дълга собствена история.

Кой ще извършва разпределението

Служебното разпределение ще се извършва от петчленна комисия към НАП. В нея ще участват:

  • двама представители на НАП;
  • един представител на Комисията за финансов надзор;
  • по един представител на две лицензирани пенсионноосигурителни дружества.

Двете дружества ще се определят предварително на случаен принцип чрез ротация. Дружество, което вече е участвало, няма да се включва отново, докато всички лицензирани компании не преминат последователно през комисията.

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Разпределението ще се извършва четири пъти годишно – през февруари, май, август и ноември, в срок до 10 работни дни след първия работен ден на съответния месец.

Как конкретните хора попадат в даден фонд

Формулите първо ще определят колко души трябва да бъдат насочени към всеки подфонд или професионален пенсионен фонд.

След това конкретните лица ще се избират на случаен принцип от съответната група. Ако след прилагането на формулите и закръгляването останат неразпределени хора, те също ще бъдат насочвани чрез случаен избор на подфонд или професионален фонд.

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Ако общият брой на хората, които трябва да бъдат разпределени, е по-малък от броя на регистрираните фондове или подфондове, отново ще се прилага случайният избор, вместо обичайната формула да осигури човек за всеки фонд.

Починалите лица, за които НАП разполага с информация, ще бъдат изключвани от списъците преди разпределението.

Какво означава промяната за осигурените

Новият модел трябва да съчетае два принципа.

Първият е човек да не бъде насочван към еднакъв инвестиционен риск независимо дали е на 25 години, или се намира непосредствено пред пенсия.

Вторият е пенсионните дружества да получават служебно разпределени клиенти в по-голяма степен според удръжките и резултатите от управлението, а не основно според броя на привлечените заявления.

Служебното разпределение обаче остава резервен механизъм за хората, които не са направили валиден избор. То не отменя правото всеки сам да избере пенсионен фонд и не означава, че системата непременно ще определи най-подходящия вариант според личните му предпочитания.

Проектът предвижда новата инструкция да влезе в сила от 1 януари 2027 г., след окончателното ѝ приемане и обнародване в „Държавен вестник“. 

Автор: Маргарита Костадинова
Втора пенсия Пенсионни фондове Служебно разпределение Възрастови критерии Инвестиционни портфейли
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