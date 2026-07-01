България

Протести с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство

Сред другите искания е ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки

Николай Киров Николай Киров

1 юли 2026, 22:11
Протести с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство
Източник: БГНЕС

Р одители протестираха пред сградата на Министерския съвет с искане за увеличаване на размера на обезщетението за майчинство. Демонстрацията под надслов „Майчинството не е милостиня“ е организирана в социалните мрежи и се проведе в 15 града в България днес.

Основното искане на протестиращите е увеличаване на обезщетението през втората година на майчинството. Според тях сегашният размер е недостатъчен и не отговаря на реалните разходи за отглеждане на дете. Сред другите искания са ежегодна индексация на майчинството и детските надбавки, по-висок процент на обезщетение за работещите майки, които се връщат на работа през втората година, равни детски надбавки за всички работещи родители, достатъчно места в държавните ясли и детски градини, по-високи компенсации за децата без място в държавна ясла или градина и дългосрочна държавна политика за насърчаване на раждаемостта и подкрепа на младите семейства.

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"Искаме обещаните 75%", заяви един от организаторите на протеста Севдалина Нойкова във връзка с размера на обезщетенията при неизползване на отпуск при бременност и раждане.

"Като цяло, желаем да бъдат 100%, но днес видяхме, че се въздържаха при гласуването на това искане. Явно майките не са приоритет. Демографската криза не е приоритет. Това, че до 2050 г., според ООН, ще намалеем с 25%, също не е приоритет за правителството", посочи тя. 

"Вече не вярваме на обещания, искаме конкретни мерки, коментира организаторът. Ако не бъдем чути, ще продължим с протестите", добави Нойкова. 

"Майчинството не е увеличавано от 2023 г., а детските надбавки не са увеличавани от 9 години. При нас политиката след навършване на 2 години на детето е почти никаква", коментира Ваня Тодорова, друг от организаторите на протеста.

Тя посочи, че днес са провели среща с вицепремиера Гълъб Донев в Министерството на финансите, на която са изложили предложенията си за промяна в проектобюджета за тази година.

"Изпратихме желанията си и до всички парламентарни групи, но засега само една е заявила категорично желание да ни подкрепи. Ще инициираме среща и с кмета на София Васил Терзиев, с когото ще обсъдим възможностите за решаване на големия проблем с местата в детските градини, който реално оказва влияние и върху бюджета на държавата", поясни Тодорова.

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По-рано днес на брифинг вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев каза, че исканията на родителите кореспондират с увеличения на плащания по бюджета за тази година. Към момента това, което е заложено, е увеличаване на кръга на правоимащите семейства по Закона за семейните помощи за деца.

"Това означава, че тези, които получават добавки не намаляват, тоест имаме увеличение на този кръг, допълни той. Заложено е още и увеличаване на отстъпките, които се правят при облагане на доходите на физическите лица за деца и за деца с увреждания", отбеляза Донев.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Сияна Димитрова    
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