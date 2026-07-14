България

Излезе първото класиране за прием след 7. клас

МОН отвори системата за проверка на кандидат-гимназистите; родителите и учениците разполагат с три дни за записване или участие във втория етап

Стела Христова Стела Христова

14 юли 2026, 12:46
Излезе първото класиране за прием след 7. клас
Източник: iStock photos/Getty images

М инистерството на образованието и науката (МОН) официално публикува първото класиране за прием на ученици в 8. клас. Дългоочакваният момент за хиляди седмокласници и техните семейства вече е факт, като резултатите могат да бъдат проверени онлайн в реално време.

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  • Как да направите справка?

Родителите и кандидат-гимназистите могат да проверят разпределението по училища през Единната информационна система за изпити и прием. За целта е необходимо да посетите официалния портал на министерството:

Платформа за проверка на класирането: infopriem.mon.bg

Достъпът до електронния картон на ученика се осъществява чрез въвеждане на неговия входящ номер и уникалния идентификационен код, посочени в служебната бележка за изпитите.

  • Важни срокове и следващи стъпки за семействата

След излизането на първия етап предстои по-динамичната част от кампанията, в която грешките могат да бъдат фатални. Затова е изключително важно да се спазват обявените от МОН срокове за реакция.

Записване или участие във втори етап (15 – 17 юли 2026 г.) Това е периодът, в който трябва да се подадат съответните документи. Учениците, които са приети по първо желание или са доволни от настоящото си класиране, се записват на място в съответното училище. Тези, които са приети на по-задно желание, но искат да се борят за по-предно, трябва да отидат в училището, в което са класирани в момента, и да подадат заявление за участие във втория етап. Приетите по този начин ученици не губят мястото си от първото класиране, освен ако на втория етап не бъдат изтеглени на по-предна позиция. Неприетите на първия етап ученици участват във втория етап автоматично и не е необходимо да подават допълнителни заявления.

Обявяване на второто класиране (21 юли 2026 г.) Резултатите от следващото класиране ще бъдат официално публикувани в системата в първия ден от следващата седмица.

Резултатите от националното външно оценяване след седми клас бяха обявени от МОН на 29 юни. Изпитите по български език и литература и по математика се проведоха съответно на 17 и 19 юни, като в тях участваха близо 110 000 седмокласници и десетокласници от цялата страна.

Автор: Стела Христова
Прием в 8. клас МОН Класиране за гимназии Седмокласници Образование Кандидатстване след 7. клас Първо класиране Второ класиране
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Излезе първото класиране за прием след 7. клас

Излезе първото класиране за прием след 7. клас

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