България

Кой е Стоян Мавродиев? От депутат и шеф на КФН до обвиняем по дело за кредит от 150 млн. лева

Бившият изпълнителен директор на ББР вече е в България

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 11:05
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Белград върна Стоян Мавродиев в София

Белград върна Стоян Мавродиев в София

Б ившият изпълнителен директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев вече е в България, след като сръбските власти го предадоха на българските на граничния контролно-пропускателен пункт "Калотина". 

Преди седмица Сърбия разреши екстрадицията на Мавродиев, без да води заседание. Вътрешният министър Иван Демерджиев тогава съобщи, че организацията по предаването вече се създава, а самата екстрадиция ще протече при облекчени условия, така че формалностите са сведени до минимум.

Белград върна Стоян Мавродиев в София

Кой е Стоян Мавродиев?

Стоян Александров Мавродиев е български юрист и финансист, роден на 21 октомври 1969 г. в Хасково. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а впоследствие придобива и образование по финанси в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), предава DarikNews.bg

Професионалната му кариера започва в сферата на правото и корпоративните финанси. Работи като адвокат и консултант, като специализира във финансовото право, капиталовите пазари и инвестиционната дейност.

По-широка обществена известност придобива през 2009 г., когато е избран за народен представител от ГЕРБ в 41-вото Народно събрание. В парламента е член на Комисията по бюджет и финанси и работи основно по въпроси, свързани с икономиката, финансовата политика и регулирането на финансовите пазари.

През 2010 г. парламентът го избира за председател на Комисията за финансов надзор (КФН), където остава до 2017 г. По време на мандата му комисията отговаря за надзора върху небанковия финансов сектор – застрахователни дружества, пенсионни фондове и капиталовия пазар. Периодът съвпада със значителни промени във финансовото законодателство и прилагането на европейските регулации. Управлението му в КФН обаче е съпътствано и от критики, включително във връзка с надзора по време на кризата около Корпоративна търговска банка (КТБ) през 2014 г., когато комисията беше обвинявана от свои критици в недостатъчен контрол върху свързани с банката структури и инвестиционни посредници.

След приключването на мандата си в КФН през 2017 г. Мавродиев поема ръководството на Българската банка за развитие (ББР) като председател на Управителния съвет и главен изпълнителен директор. Държавната банка има за задача да подпомага бизнеса и икономиката чрез финансиране на инвестиционни проекти и подкрепа за малките и средните предприятия.

Именно периодът му начело на ББР впоследствие се превръща в предмет на засилен обществен интерес и проверки заради отпуснати големи кредити на ограничен брой компании. Особено внимание предизвиква заем от 75 млн. лева, отпуснат през 2020 г. на колекторската компания „Свети Георги Груп“, което доведе до остри обществени реакции и до смяна на ръководството на банката.

През 2024 г. прокуратурата повдигна обвинения срещу Мавродиев по разследване, свързано с кредит за близо 150 млн. лева, отпуснат от ББР. По делото обвиняеми станаха още бизнесменът Румен Гайтански и адвокат Иван Георгиев. Според разследващите става дума за длъжностно присвояване в особено големи размери, свързано с отпускането на кредита.

След като не беше открит от органите на разследването, Мавродиев беше обявен за национално издирване, а по-късно Софийският градски съд разреши издаването на европейска заповед за арест, потвърдена впоследствие и от апелативната инстанция. Мавродиев се укрива от лятото на 2024 г., а през юни 2026 г. беше задържан в Сърбия.

Бившият шеф на ББР беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 г. във връзка със започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 млн. лева от банката.

По това дело беше арестуван бизнесменът Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съдът тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е доказана. Преди две години от държавното обвинение твърдяха, че Гайтански умишлено е склонил Мавродиев като директор на банката да извърши престъпление. Част от кредита отишъл за изплащане на дивиденти на Гайтански, а друга била използвана от дружеството „Кристална вода” за изплащане на задължения на ТЕЦ - Варна, свързана с Ахмед Доган, беше тезата на прокуратурата.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
Стоян Мавродиев ББР Екстрадиция Длъжностно присвояване Големи кредити Румен Гайтански Финансов скандал КФН Прокуратура Сърбия
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