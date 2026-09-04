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„Сбъсъкът с Иран не е война“: Джей Ди Ванс омаловажи конфликта в Близкия изток

Опитът на Ванс да омаловажи интензивността на боевете показва трудната задача пред Тръмп и неговата администрация. Той се опитва да убеди американските гласоподаватели да запазят контрола на републиканците върху Конгреса, въпреки че непопулярният конфликт покачи цените на горивата и инфлацията

Надежда Неменски Надежда Неменски

4 септември 2026, 06:52
„Сбъсъкът с Иран не е война“: Джей Ди Ванс омаловажи конфликта в Близкия изток
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс   
Източник: GettyImages

В ицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви в четвъртък, че отхвърля използването на думата „война“ за описване на сблъсъците между САЩ и Иран. Той избегна прогнози дали шестмесечният конфликт ще приключи до междинните избори през ноември, в които републиканците се опитват да запазят крехкото си мнозинство в Конгреса.

„Не бих го нарекъл война. В момента няма активна стрелба“, каза Ванс, запитан по време на брифинг в Белия дом дали боевете могат да приключат, преди гласоподавателите да пуснат бюлетините си на конгресните избори на 3 ноември, предаде Асошиейтед прес (AP).

Твърдението на Ванс дойде дори след като Иран откри огън по Кувейт – съюзник на САЩ в Персийския залив, продължавайки отмъщението си за серията американски удари срещу Иран по-рано през седмицата.

Вицепрезидентът заяви, че САЩ имат „отговорност“ да извършат ударите от тази седмица, тъй като Иран продължава да атакува търговски кораби, преминаващи през Ормузкия проток.

Опитът на Ванс да омаловажи интензивността на боевете показва трудната задача пред Тръмп и неговата администрация. Той се опитва да убеди американските гласоподаватели да запазят контрола на републиканците върху Конгреса, въпреки че непопулярният конфликт, за който Белият дом в началото твърдеше, че ще продължи броени седмици, покачи цените на горивата и остави потребителите да се борят с по-висока инфлация.

Ванс заяви, че не иска да поставя „изкуствени крайни срокове“. „Но когато питате: „Кога ще приключи това?“, ми задавате въпрос от рода на: „Кога иранците ще спрат да стрелят по корабите?“. Мисля, че реалността е такава – не знам отговора на този въпрос. За това трябва да питате иранците“, каза Ванс.

През юли администрацията беше подложена на критики, след като прекласифицира четирима загинали и десетки ранени войници в системата си за анализ на жертвите в отбраната. Служители на Пентагона многократно са посочвали тази система като окончателен източник за броя на загиналите и ранените в конфликта.

Убитите или ранените в боевете след разпадането на краткото примирие между САЩ и Иран бяха класифицирани в нова категория, наречена „Задокеански операции“, след като първоначално бяха включени в общия брой на жертвите от войната.

Белият дом настоява, че от Залива излиза повече петрол, но цените остават високи

Цените на суровия петрол сорт Брент се задържаха над 95 долара за барел в четвъртък. Международният еталон беше около 72 долара за барел в деня преди началото на конфликта.

Въпреки това Тръмп и неговите помощници се опитват да поддържат тезата, че Военноморските сили на САЩ контролират Ормузкия проток, през който преминаваше около 20% от световния петролен поток преди началото на войната. Те настояват, че в момента от ключовия воден път излиза петрол в количества, близки до нивата отпреди войната.

По време на брифинга в четвъртък Ванс заяви, че в сряда САЩ са ескортирали около 15 милиона барела петрол. Това става след като министърът на енергетиката Крис Райт съобщи пред CNBC в сряда, че 17 милиона барела са преминали през протока в понеделник с помощта на американските ВМС. Около 20 милиона барела петрол от Залива са преминавали през протока преди началото на войната.

Корабният трафик през протока обаче остава значително под нивата отпреди войната, според независими компании, проследяващи морския трафик. Миналата седмица са регистрирани 102 преминавания, а по-миналата – 126, показват данни на Lloyd’s List Intelligence, в сравнение със 130 или повече на ден преди войната.

През последните 28 дни от протока са излизали средно по 5 милиона барела на ден, според TankerTrackers.com. Други скорошни оценки варират от 2 милиона до 6 милиона барела на ден.

Тръмп се опитва да успокои нестабилните пазари

В хода на войната Тръмп многократно съобщаваше за напредък в преговорите или отменяше заплахи за военни действия в последния момент, когато глобалните пазари изпадаха в нервност. Пазарите реагираха бързо на неговите публични сигнали за мир или намеци за напредък.

„Администрацията все още се опитва да влияе вербално на петролните пазари. И изглежда, че го правят отново, за да предпазят цените от прекалено голям скок, така че да спечелят време, преди да настъпи още по-лош ценови шок“, каза Розмари Келаник, директор за Близкия изток в Defense Priorities, коментирайки твърденията за драматично увеличен поток от петрол.

Поради отказа на Иран да отстъпи пред американската военна кампания, Тръмп се е спрял на двустепенен подход, който комбинира икономически натиск със заплахи за ескалация на силата, ако е необходимо.

Тръмп последователно подчертава, че кампанията, започната от САЩ и Израел, е била разрушителна за иранските ВМС и ВВС. Ирански служители заявиха, че страната е претърпяла над 270 милиарда долара преки и непреки щети. Израелските военни удари през първите седмици на войната унищожиха голяма част от ръководните структури на теократичното правителство, включително неговия Върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Въпреки това Иран намери лостове за влияние чрез собствените си удари по протока и срещу съюзниците на САЩ в Залива. Администрацията обаче се опитва да докаже, че водният път ще става все по-малко важен с всеки изминал ден, дори докато твърди, че през него преминава повече петрол.

Министърът на финансите Скот Бесент каза в интервю за Fox Business тази седмица, че Ормузкият проток ще се превърне в „безполезен воден участък“ до две години, тъй като новите сухопътни петролопроводи, планирани за региона, ще заобиколят тази енергийна критична точка. Самият Тръмп използва социалните мрежи в четвъртък, за да акцентира върху медиен доклад за усилията на Сирия да трансформира пристанището Банияс на средиземноморското крайбрежие в западен маршрут към международните пазари за износителите от Залива.

Междувременно Иран и Оман наскоро проведоха разговори, за да обсъдят поетапен подход за съвместно управление на корабния трафик през Ормузкия проток.

Тръмп навлиза в изчаквателна позиция преди междинните избори, казват анализатори

Администрацията поддържа тезата, че постига напредък в икономическото задушаване на иранските хардлайнери, включително мощния Корпус на пазителите на ислямската революция (КПИР). В момента за Тръмп би било голяма крачка да се съгласи на какъвто и да е план, който поставя Иран в позиция да претендира за контрол над протока, смятат анализатори.

„Трудно ми е да повярвам, че президентът би се съгласил на каквото и да е, което връща дори и най-малкия контрол на КПИР върху протока, след като той им беше отнет“, каза Ричард Голдбърг, който е служил като старши съветник по политиката за Иран в първата администрация на Тръмп.

Арън Дейвид Милър, старши сътрудник в Фондацията „Карнеги“ за международен мир, заяви, че Иран изглежда не е готов да „пусне Тръмп от капана“, въпреки огромните щети, нанесени на иранската икономика.

В същото време, според Милър, Тръмп изглежда е заел изчаквателна позиция преди междинните избори – позиция, при която той избягва както връщането към пълномащабни бомбардировки над Иран, така и правенето на каквито и да е отстъпки на Техеран относно Ормузкия проток.

„Белият дом не иска мащабна война и не иска да изглежда така, сякаш прави големи отстъпки. Курсът, който следват, избягва и двете неща “, каза Милър. 

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: AP    
САЩ Иран Джей Ди Ванс Ормузки проток Доналд Тръмп Цени на петрола Междинни избори Конфликт в Персийския залив Икономически натиск Корабен трафик Републиканци
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