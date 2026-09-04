Тайна операция на Украйна край Александровка: Какво се знае

Т ази част е останала цели 82 дни на фронтова позиция – бойците от 82-ра отделна десантно-щурмова бригада на украинската армия. През първите две денонощия те изминали 25 километра, щурмувайки гористи участъци, в които се укривали руски пехотни части. „Щурмувахме окопи и продължихме напред“, разказва един от участниците в тайната украинска операция, започнала в края на януари. Неговата позивна е „Роман“, съобщава Deutsche Welle .

Става въпрос за украинско контранастъпление по направлението към Александровка на границата между Запорожска, Днепропетровска и Донецка области, което е било пазено в тайна повече от половин година. В средата на август главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна Михаил Драпати е докладвал на президента Зеленски за успеха на операцията: в трите области са били освободени 26 населени места или 745 квадратни километра територия - най-голямата площ, освободена от руска окупация от есента на 2022 г. насам.

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Не отбрана, а настъпление

Миналата зима руските войски започнаха на малки групи да пробиват украинската отбрана и десантчиците на Украйна получиха задачата да си възвърнат загубените позиции, които са от ключово значение за отбраната на Запорожие и Днепър, разказва заместник-командирът на батальон към 82-ра бригада с позивната „Юрист“.

„Първоначално ни беше много трудно да удържаме настъплението на противника и същевременно да настъпваме. Задачата, която ни беше поставена, все още важи – не да се отбраняваме, а постоянно да се придвижваме напред“, уточнява заместник-командирът на частта.

„Щурмовете бяха проведени с минимални загуби“, отбелязва още той. По неговите наблюдения успехът на контранастъплението се дължи на няколко фактора едновременно. На първо място, украинските части настъпили с голям брой подразделения едновременно по всички участъци на направлението Александровка. Затова руските войски не могли да съсредоточат ресурсите си на едно място и били принудени да ги разпределят на широк фронт.

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На второ място, украинските военни разполагали със схемите на укрепителните украински съоръжения, превзети от руските войски по време на настъплението им през лятото на миналата година. На трето място, контраофанзивата дълго време е била пазена в тайна. „Допреди месец-месец и половина противникът не разбираше къде минава предният фронт, къде държим отбраната си и откъде започваме да водим щурмови действия“, разказва „Юрист“.

Украинските щурмоваци полагали усилия, за да сведат до минимум загубите - напредъкът на десантчиците бил осигуряван и от разузнавателни и бойни дронове.

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"Очите" на щурмоваците

В къща, намираща се на няколко десетки километра от фронтовата линия, Той току-що е поразил укритие на руската пехота в зона по Александровското направление. „Те представляваха заплаха за нашите щурмоваци“, обяснява „Десант“, командир на взвода с дронове-бомбардировачи от 82-ра бригада. Поразяването на тази далечна цел е станало възможно поради това, че ударният дрон е оборудван със сателитна система за връзка „Starlink".

„Ние сме „очите" на щурмоваците. Ако възникне заплаха, можем да ги предупредим и да я унищожим“, продължава разказа си „Десант“, който през 2022 г. също е бил десантчик. „Тогава нямахме такава техника. А сега, с дроновете, щурмовакът вижда какво се случва пред него и знае накъде и как да върви“.

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В тактическата дълбочина на противника

Освен дроновете, които понякога не могат да действат поради смущения или заради метеорологичните условия, пехотата получава подкрепа от артилерията. Самоходният артилерийски дивизион на една механизирана бригада удържа отбраната в Александровското направление още от момента, предшестващ началото на контранастъплението. Въоръжението на дивизиона включва две гаубици: американската „Паладин“ с калибър 155 мм и съветската Д-30 с калибър 122 мм.

По Александровското направление гаубиците действат в подкрепа на пехотата и щурмовите подразделения, които водят настъпление. Съответно те нанасят удари по струпвания на руската пехота и нейните укрития, транспорт и артилерия. Освен това атакуват руските оператори на дронове и тяхната инфраструктура. Главният резултат от контранастъплението е не само възвръщането на загубените позиции, но и превземането на руските военни ресурси, казва командир с прозвището „Арден“. А военнослужещ с позивната „Борода“ добавя, че успехът на контранастъплението се дължи и на ефективното взаимодействие между многобройните подразделения, участвали в операцията.

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„Сега наблюдаваме как се променя войната. Противникът ни предизвиква, а ние се опитваме да реагираме оперативно. И обратното: в определен момент предимството е на наша страна, тогава противникът се опитва да намери отговор“, обобщава Леонид Закалюжни, командир на взвод към батареята за артилерийско разузнаване на 110-та бригада.