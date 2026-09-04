Постоянните проблеми с парите състаряват мозъка по-бързо

П остоянните финансови проблеми могат значително да ускорят свързаното с възрастта влошаване на мозъчните функции, показва ново изследване, ръководено от Университетския колеж Лондон (UCL).

Проучването, публикувано в научното списание Innovations in Aging, анализира данни от 2759 души в Обединеното кралство. Участниците са попълвали въпросници през по-голямата част от живота си в рамките на Националното проучване на здравето и развитието на MRC (известно като британското кохортно проучване от 1946 г.).

Изследователите установяват, че хората, които са се сблъсквали с постоянни парични затруднения или трайно ниски доходи между 20-ата и 50-ата си годишнина, показват значително по-слаби резултати на тестовете за мисловни умения на 53-годишна възраст.

При подгрупа от участниците, на които по-късно са направени мозъчни скенери, продължителният недостиг на средства е свързан и с по-лошо общо здраве на мозъка (включително по-изразено свиване на мозъчната тъкан) на възраст между 69 и 71 години.

Зависимостта се запазва дори след като са взети предвид фактори като умствените способности в детството, образователното равнище и социалният произход.

Financial hardship may age the brain faster: new study https://t.co/OgW5h5zrp2 pic.twitter.com/c778lVccUa — New York Post (@nypost) July 27, 2026

Десетилетия на финансово напрежение

Д-р Жак Уелс от Отдела за здраве през целия живот и стареене в UCL обяснява: „Повечето изследвания върху когнитивното стареене оценяват финансовите затруднения само в един определен момент. Нашето проучване проследява данни от няколко десетилетия и показва, че именно натрупването на затруднения през годините носи най-сериозен риск за здравето на мозъка, а не епизодичните кризи.“

Ръководителят на изследването проф. Правита Паталай допълва: „Нашите открития показват, че подкрепата за хората във финансова безизходица и борбата с хроничната бедност могат да помогнат за предотвратяване на когнитивния спад и случаите на деменция в бъдеще.“

Връзката между финансовите затруднения и влошеното здраве на мозъка в по-късен етап от живота е особено силно изразена при мъжете, хората с трудно детство и носителите на генетичния вариант APOE-ε4, който е свързан с повишен риск от болестта на Алцхаймер.

Мъжете, преживели продължителни парични проблеми, са се представили значително по-зле на когнитивните тестове на 53-годишна възраст в сравнение с жените в подобна ситуация.

Според учените това може да се дължи на факта, че мъжете от това поколение (родени през 1946 г.) по-често са били основните хранители на семейството и са понасяли финансовия натиск по различен начин. Освен това при тях се наблюдава и по-висока склонност към вредни навици като тютюнопушене и употреба на алкохол при стрес.

Как стресът от липсата на пари уврежда мозъка

За това въздействие съществуват няколко биологични и психологически обяснения.

Единият основен фактор са възпалителните процеси. Хроничният стрес насърчава възпаления в организма, за които е известно, че ускоряват стареенето на мозъка.

Постоянните грижи за сметки и оцеляване създават и така нареченото прекомерно когнитивно натоварване. Непрекъснатото мислене за пари изчерпва ценни умствени ресурси и оставя по-малък капацитет за други мисловни задачи.

Учените отбелязват и една неочаквана тенденция. Въпреки че хората с дългогодишни финансови затруднения показват по-ниски резултати на 53 години, тяхната памет се влошава по-бавно в периода между 53 и 69 години.

Причината за този парадокс е, че тези участници вече са претърпели голяма част от когнитивния си спад още преди 53-годишна възраст, поради което в по-късните години остава по-малък капацитет за допълнително влошаване.

Проследяване на доходите през живота

Участниците са съобщавали доходите на домакинствата си на три етапа от своя живот: на 26, 43 и 53 години. За хора с трайно ниски доходи са класифицирани онези, които са попадали в най-бедните 20% от групата поне два пъти. Това са около 16% (един на всеки шест) от изследваните лица.

Ежедневният финансов натиск е измерван отделно чрез въпроси за това дали хората изпитват затруднения с покриването на месечните сметки и управлението на бюджета. Около 12% (един на всеки осем) от участниците са претърпели такива продължителни трудности между 36 и 53-годишна възраст.

За оценката на когнитивното здраве са използвани тестове за вербална памет и бързина на мисленето, а чрез ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) са измерени ключови показатели като атрофия (свиване) на мозъка и разширяване на мозъчните камери.

Британското кохортно проучване от 1946 г. е най-дългото непрекъснато медицинско проследяване на населението в света, като неговите участници отбелязаха своя 80-годишен юбилей.