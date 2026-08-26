Първи случай за сезона: Западнонилска треска повали 63-годишен мъж от Пловдив

П ърви случай на западнонилска треска у нас за този сезон е регистриран в Пловдив миналата седмица. Това става ясно от справката на Националния център по обществено здраве и анализи, публикувана на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести.

Епидемия от западнонилска треска в Скопие, има ли опасност за България

Пациентът е лекуван в Клиниката по инфекциозна болести на УМБАЛ „Свети Георги“.

Той е 63 годишен пловдивчанин, живеещ в жк „Тракия“ със воя приятелка, която обаче няма никакви оплаквания. Мъжът е работил като международен шофьор, но от две години не е пътувал в чужбина и в момента работи като монтажист, предаде БНР.

През юни тази година е пътувал до Италия за да транспортира свой познат, но не е пребивавал в тази страна. В края на юли е бил на почивка в хотел в Китен.

Ръст на западнонилска треска в Европа: Най-много са болните в Италия и Гърция

На 30 август е прегледан от личния си лекар с оплаквания за болки в мускулите, кашлица и висока температура. На 7 август вече е хоспитализиран в Инфекциозното отделение на УМБАЛ „Свети Георги“ в Пловдив, а малко след това – в неврологичното.

На 21 август е получен резултат от кръвната му проба, който потвърждава инфекция с вируса на Западнонилска треска. Към момента пациентът все още е в болницата, но в добро общо състояние.

Западнонилската треска вече е тук, пациенти се връщат от Гърция с болки в мускулите

За цялата минала година в България от болестта, която се разпространява с ухапване от комари, са регистрирани 31 случая. Очаквайте повече инфрмация в следващите ни емисии.